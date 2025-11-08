Αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Τι έδειξε η νέα έρευνα. Σε ποιες χώρες παρατηρήθηκαν αυξήσεις.

Ο ετήσιος γενικός πληθωρισμός στον ΟΟΣΑ, όπως μετράται από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), παρέμεινε γενικά σταθερός στο 4,2% τον Σεπτέμβριο του 2025, σε σύγκριση με 4,1% τον Αύγουστο.

Τον Σεπτέμβριο, αυξήθηκε σε 17 από τις 38 χώρες του ΟΟΣΑ, μειώθηκε σε 7 και ήταν σταθερός ή γενικά σταθερός στις υπόλοιπες 14.

Ο γενικός πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο ήταν στο 2,0% ή χαμηλότερος σε 7 χώρες του ΟΟΣΑ.

Μετά λοιπόν, από μια απότομη αύξηση που παρατηρήθηκε τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός τροφίμων στον ΟΟΣΑ παρέμεινε αμετάβλητος στο 5,0%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός (πληθωρισμός χωρίς τρόφιμα και ενέργεια) μειώθηκε στο 4,2% από 4,4%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός ενέργειας στον ΟΟΣΑ αυξήθηκε απότομα στο 3,1% τον Σεπτέμβριο, από 0,8% τον Αύγουστο.

Ενώ οι πρόσφατες μηνιαίες μεταβολές παρέμειναν υποτονικές, αυτή η ετήσια άνοδος αντανακλά ένα βασικό αποτέλεσμα από μια σημαντική πτώση των τιμών ενέργειας μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2024.

Η αύξηση ήταν εκτεταμένη, με 34 χώρες του ΟΟΣΑ να καταγράφουν υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό ενέργειας τον Σεπτέμβριο. Σε εννέα από αυτές, οι τιμές ενέργειας ήταν ακόμη χαμηλότερες από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά μειώθηκαν με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι στο δωδεκάμηνο έως τον Αύγουστο.

Ο ενεργειακός πληθωρισμός ήταν σταθερός ή γενικά σταθερός σε δύο χώρες και μειώθηκε περαιτέρω στις υπόλοιπες δύο.

Στην G7, ο ετήσιος γενικός πληθωρισμός παρέμεινε γενικά σταθερός στο 2,8% τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 2,7% τον Αύγουστο. Η μεγαλύτερη αύξηση του γενικού πληθωρισμού, κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, παρατηρήθηκε στον Καναδά. Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία.

Ο πληθωρισμός ενέργειας στην G7 αυξήθηκε σημαντικά, μετατρέποντας τον πληθωρισμό σε θετικό για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο.

Ο πληθωρισμός τροφίμων παρέμεινε γενικά σταθερός στην G7 συνολικά, αλλά αυξήθηκε στον Καναδά στο υψηλότερο επίπεδό του (3,9%) από τον Δεκέμβριο του 2023. Αντίθετα, ο πληθωρισμός τροφίμων μειώθηκε κατά 0,5 μονάδες ή περισσότερο στην Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου διαμορφώθηκε αντίστοιχα στο 7,3% και 4,5%.

Ενώ ο δομικός πληθωρισμός σε ετήσια βάση επιβραδύνθηκε στην G7, παρέμεινε ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στον γενικό πληθωρισμό - εκτός από την Ιαπωνία, όπου ο πληθωρισμός τροφίμων και ενέργειας είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση, όπως μετρήθηκε από τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), παρέμεινε γενικά σταθερός τον Σεπτέμβριο στο 2,2%, μετά από 2,1% τον Αύγουστο. Ο πληθωρισμός τροφίμων μειώθηκε, ενώ η μείωση των τιμών της ενέργειας επιβραδύνθηκε περαιτέρω.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, τον Οκτώβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε γενικά σταθερός στο 2,1%, με μείωση του πληθωρισμού ενέργειας στο -1,0%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι παρέμεινε σταθερός στο 2,4%.

Στην G20, ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε γενικά σταθερός στο 3,8% τον Σεπτέμβριο. Ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στην Ινδονησία και μειώθηκε στην Αργεντινή, όπου παρέμεινε πάνω από 30%, και στην Ινδία.

Στην Κίνα, ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε αρνητικός στο -0,3%, ουσιαστικά αμετάβλητος από τον Αύγουστο. Ο πληθωρισμός ήταν επίσης γενικά σταθερός στη Βραζιλία, τη Σαουδική Αραβία και τη Νότια Αφρική.

