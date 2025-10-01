Μειώσεις σε 1.000 κωδικούς προϊόντων σε σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα με τις μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της νέας πρωτοβουλίας του υπουργείου Ανάπτυξης, με στόχο την ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών.

Το ακριβές πλαίσιο της πρωτοβουλίας οριστικοποιήθηκε στη συνάντηση που είχαν σήμερα στη 13:00 ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.

«Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός σε δήλωσή του μετά το πέρας της συνάντησης και συνέχισε «ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη. Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία. Αλλά ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμη περισσότερους κωδικούς για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».