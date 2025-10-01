Η κυβέρνηση αξιολογεί τις προτάσεις με βασικές προϋποθέσεις το μέτρο να μην υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού, να καλύπτει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος επιχειρήσεων και να είναι σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία.

Εντός των επόμενων 24 ωρών αναμένεται να κριθούν οι αποφάσεις για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί νέα διυπουργική σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, με αντικείμενο την οριστικοποίηση των σεναρίων που έχουν τεθεί στο τραπέζι, ώστε το τελικό πακέτο να παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στις 7 Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση αξιολογεί τις προτάσεις με βασικές προϋποθέσεις το μέτρο να μην υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού, να καλύπτει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος επιχειρήσεων και να είναι σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία. Παράλληλα, η βιομηχανία ζητά άμεση λύση, επισημαίνοντας την άνοδο της χονδρικής τιμής του ρεύματος και τον κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων τους χειμερινούς μήνες.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το «ιταλικό μοντέλο», που προβλέπει τριετή διάθεση ενέργειας σε σταθερή τιμή με αντάλλαγμα επενδύσεις σε ΑΠΕ, το σχήμα που βασίζεται στο πλαίσιο CISAF για επιδότηση μέρους της κατανάλωσης με υποχρεωτικές επενδύσεις απανθρακοποίησης, καθώς και εναλλακτικές εθνικές λύσεις πιο απλουστευμένες και με ταχύτερη εφαρμογή.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, με τη σύσκεψη της Πέμπτης να αποτελεί το κρίσιμο σημείο για να ολοκληρωθούν οι τεχνικές επεξεργασίες. Στόχος είναι η παρουσίαση ενός πακέτου μέτρων που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παραγωγικής βάσης, θα σέβεται τις δημοσιονομικές αντοχές και θα κινείται εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

