Η αξιοποίηση των αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ανέδειξε σε άρθρο γνώμης η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Η Ευρωπαία αξιωματούχος τόνισε ότι η οικονομική καθημερινότητα των πολιτών –από την αγορά κατοικίας μέχρι τη συνταξιοδότηση– εξαρτάται από την ικανότητα ορθής διαχείρισης των οικονομικών τους, κάτι που σήμερα παραμένει ζητούμενο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Επιτροπής, μόλις το 18% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικών γνώσεων. Η Αλμπουκέρκε επισήμανε ότι η έλλειψη χρηματοοικονομικού γραμματισμού επηρεάζει άνισα διάφορες κοινωνικές ομάδες: οι γυναίκες λόγω ανισότητας εισοδημάτων, οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που κινδυνεύουν περισσότερο από οικονομικές κρίσεις, οι ηλικιωμένοι που συχνά δυσκολεύονται με την ψηφιακή τραπεζική, αλλά και οι μετανάστες που ενδέχεται να μη γνωρίζουν καλά το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο.

Για να καλυφθεί αυτό το κενό, η Επιτροπή παρουσίασε νέα στρατηγική για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού γραμματισμού σε όλα τα στάδια της ζωής. Από την εκπαίδευση των μαθητών μέχρι την υποστήριξη των ενηλίκων που σχεδιάζουν τη συνταξιοδότησή τους, στόχος είναι οι πολίτες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στη διαχείριση των οικονομικών τους. Η κατανόηση βασικών εννοιών, όπως τα επιτόκια και ο πληθωρισμός, μπορεί να καθορίσει τη μετάβαση από την οικονομική ανασφάλεια στην ανεξαρτησία, υπογράμμισε η επίτροπος.

Ωστόσο, η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Η Αλμπουκέρκε παρουσίασε το σχέδιο στρατηγικής για τους Λογαριασμούς Αποταμίευσης και Επενδύσεων (ΛΑΕ), ένα εργαλείο που φιλοδοξεί να φέρει τους πολίτες πιο κοντά σε επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι ΛΑΕ μοιάζουν με τους κλασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά δίνουν τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους αποταμιευτές να τοποθετούν χρήματα σε μετοχές, ομόλογα ή κεφάλαια, ακόμη και με ποσά που ξεκινούν από 10 ευρώ. Η απλότητα, η διαφάνεια και τα πιθανά φορολογικά οφέλη καθιστούν το νέο εργαλείο πιο προσιτό, δίνοντας στους πολίτες τον έλεγχο για το πού επενδύονται οι αποταμιεύσεις τους.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν το σχέδιο, αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε ορισμένες χώρες της Ένωσης. Όπως τόνισε η Αλμπουκέρκε, η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από τη μετατροπή των αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις.