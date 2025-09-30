Η λίστα με τις προς κάλυψη ειδικότητες στην Πυροσβεστική που προβλέπονται στην νέα φάση προσλήψεων.

Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασε αναλυτικά τις ειδικότητες που θα καλυφθούν με τις εξαγγελθείσες 1.026 προσλήψεις που πήραν το «πράσινο φως» προς υλοποίηση στην Πυροσβεστική.

Σε ανάρτησή του του στο X o υπουργός παρέθεσε το πλέγμα των δρομολογημένων προσλήψεων στο Πυροσβεστικό Σώμα βάσει των οποίων θα γίνουν 1.076 νέες προσλήψεις, που κατανέμονται σε 55 πυροσβέστες (Π.Π.Υ. προς μονιμοποίηση ως υποχρέωση εκ του νόμου), 260 δόκιμους πυροσβέστες, 600 επί θητεία, 70 δόκιμους ανθυποπυραγούς, 12 χειριστές αεροσκαφών και ελικοπτέρων, 15 τεχνικούς αεροσκαφών – ελικοπτέρων, 5 πλοηγούς κυβερνήτες, 15 πλοηγούς μηχανικούς, 15 τεχνικούς οχημάτων, 19 στελέχη πληροφορικής και επικοινωνιών, 5 νομικούς και 5 οικονομικούς. Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι το επίδομα διοίκησης θα αποδίδεται κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

