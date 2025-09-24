Ξεκινάει σήμερα η πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Μετά τις 4 το απόγευμα τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σήμερα αναμένεται να πληρωθεί η πρώτη δόση για τις συντάξεις Οκτωβρίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Όπως πάντα η πληρωμή θα «σπάσει» σε δύο δόσεις με την πρώτη να πληρώνεται σήμερα το απόγευμα και την δεύτερη και τελευταία την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΦΚΑ την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συνεπώς, όπως συμβαίνει σε κάθε πληρωμή του ΕΦΚΑ η πληρωμή θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου το απόγευμα.