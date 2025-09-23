Η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης, με το εύρος της απόδοσης να έχει οριστεί μεταξύ 3,2% και 3,5%.

Ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από την επενδυτική κοινότητα για το νέο εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί μία φορά από την πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη ζήτηση. Η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης, με το εύρος της απόδοσης να έχει οριστεί μεταξύ 3,2% και 3,5%.

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα ανακοινωθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εκδότριας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο καθορισμός της τελικής απόδοσης θα λάβει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, τη ζήτηση από Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και το κόστος εξυπηρέτησης που θα αναλάβει η εταιρεία.

Με την ανακοίνωση της τελικής απόδοσης θα οριστικοποιηθεί και η κατανομή των ομολογιών, με κοινό επιτόκιο και τιμή διάθεσης για όλους τους επενδυτές.