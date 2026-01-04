Μάλιστα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο μεταξύ των νεκρών υπάρχουν στρατιωτικοί, αλλά και άμαχοι.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αμερικανική επίθεση κατά της Βενεζουέλας, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο το πρωί του Σαββάτου (3/1), σύμφωνα με ανώτερο Βενεζουελάνο αξιωματούχο που μίλησε στους New York Times υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, το Σάββατο, δήλωσε ότι δεν σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες. Ωστόσο, υπονόησε ότι ορισμένοι στρατιωτικοί είχαν τραυματιστεί.

Από την πλευρά του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν δήλωσε αργότερα την ίδια μέρα σε συνέντευξη Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Τραμπ ότι αμερικανικά ελικόπτερα που κινούνταν για να απομακρύνουν τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του είχαν δεχτεί πυρά. Ανέφερε ότι ένα ελικόπτερο είχε χτυπηθεί αλλά «παρέμενε σε θέση πτήσης» και ότι όλα τα αμερικανικά αεροσκάφη «επέστρεψαν στη βάση τους».

Αμέσως μετά την αμερικανική επίθεση, άρχισαν να έρχονται στο φως λεπτομέρειες για τον θάνατο μίας αμάχου στην Κάτια Λα Μαρ, μία παραθαλάσσια περιοχή χαμηλού εισοδήματος δυτικά του αεροδρομίου του Καράκας, όπου και άλλοι κάτοικοι μαζεύουν τα κομμάτια τους, καθώς έχασαν τα πάντα από την επίθεση των ΗΠΑ.

Σε αμερικάνικη αεροπορική επιδρομή στη συγκεκριμένη περιοχή χτυπήθηκε μία τριώροφη πολυκατοικία και καταστράφηκε ένας εξωτερικός τοίχος. Από την επίθεση σκοτώθηκε σύμφωνα με την οικογένειά της, η 80χρονη Ρόσα Γκονζάλες και τραυματίστηκε σοβαρά ένα δεύτερο άτομο.

Το απόγευμα, ένας κυβερνητικός ερευνητής βρέθηκε στην περιοχή της επίθεσης, παίρνοντας καταθέσεις από μάρτυρες και συλλέγοντας βλήματα.

Ο Γουίλμαν Γκονζάλες, ανιψιός της 80χρονης, είπε ότι έσκυψε όταν άκουσε την επίθεση περίπου στις 2 π.μ. (τοπική ώρα), αλλά παραλίγο να χάσει το μάτι του. Έχει τρία ράμματα στο πλάι του προσώπου του.

Ο Γκονζάλες, ο οποίος εμφανίστηκε ατάραχος λίγες ώρες αργότερα, έδειξε στους δημοσιογράφους το σημείο όπου είχε χτυπήσει το αμερικανικό βλήμα. Όταν ρωτήθηκε πού θα πάει τώρα που έχασε το σπίτι του, απάντησε απλά: «Δεν ξέρω». Μιλούσε λίγο, καθώς έψαχνε για ό,τι πολύτιμο είχε απομείνει από την περιουσία του. Πήρε μια παλιά ομπρέλα και κουβάλησε μια συρταριέρα.

Ένας γείτονας, ένας 70χρονος άνδρας ονόματι Χόρχε, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του, είπε ότι έχασε τα πάντα στην αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ.

Αρκετοί άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από την πολυκατοικία, ενώ άλλοι έψαχναν στα απομεινάρια των διαμερισμάτων τους. Οι περισσότεροι δεν μιλούσαν σχεδόν καθόλου. Μερικοί προσεύχονταν και άλλοι ήταν θυμωμένοι.

Ένας άνδρας με το όνομα Χαβιέ, κατηγόρησε την απληστία για την επίθεση στη Βενεζουέλα. Οι ζωές ανθρώπων όπως αυτός, είπε, δεν είχαν καμία αξία.

Οι κάτοικοι είπαν ότι τέσσερις άνδρες προσπάθησαν να σώσουν την 80χρονη μετά την αεροπορική επιδρομή. Τη μετέφεραν σε μια μοτοσικλέτα και την πήγαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μια άλλη γυναίκα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο. Αργότερα, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι είχε επιβιώσει, αλλά βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

