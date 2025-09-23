Κανένας ασκούμενος δεν θα ξεκινά χωρίς γραπτή σύμβαση που θα αναφέρει ξεκάθαρα όλους τους όρους και το πλαίσιο της απασχόλησής του.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την Τρίτη, με 42 ψήφους υπέρ, εννέα κατά και έξι αποχές, πρόταση που εισάγει αυστηρότερους κανόνες για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους ασκούμενους και να μπει φρένο στις καταχρηστικές πρακτικές εργοδοτών.

Η πρόταση ορίζει για πρώτη φορά με σαφήνεια τι συνιστά πρακτική άσκηση: περιορισμένης διάρκειας απασχόληση εισαγωγικού επιπέδου που διευκολύνει τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Εξαιρούνται μόνο οι υποχρεωτικές πρακτικές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος σπουδών ή μαθητείας. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κανένας ασκούμενος δεν θα ξεκινά χωρίς γραπτή σύμβαση, η οποία θα καθορίζει την αμοιβή, τα καθήκοντα, τους μαθησιακούς στόχους, τη διάρκεια –που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, εκτός εξαιρέσεων– και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Παράλληλα, οι ασκούμενοι θα αποκτούν πρόσβαση σε πλήρη κοινωνική προστασία, που περιλαμβάνει ασφάλιση υγείας, επιδόματα ανεργίας και συνταξιοδοτικές εισφορές. Οι ευρωβουλευτές ξεκαθαρίζουν ότι πρακτικές που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις –όπως η έλλειψη αμοιβής, εκπαιδευτικού περιεχομένου ή μέντορα– θα θεωρούνται καταχρηστικές και θα ισοδυναμούν με μεταμφιεσμένη απασχόληση. Προβλέπονται ακόμη μηχανισμοί για τον εντοπισμό παρατυπιών, όπως η επαναλαμβανόμενη απασχόληση ασκουμένων στον ίδιο εργοδότη χωρίς σαφή αγγελία θέσης.

Οι εταιρείες θα υποχρεώνονται, κατόπιν αιτήματος, να ενημερώνουν τις εθνικές αρχές για τον αριθμό των ασκουμένων, τις συνθήκες εργασίας και τη διάρκεια της απασχόλησης, ενώ οι νέοι κανόνες προβλέπουν δίαυλους για ανώνυμες και ασφαλείς καταγγελίες. Επιπλέον, κάθε οργανισμός θα ορίζει υπεύθυνο στήριξης, στον οποίο οι ασκούμενοι θα μπορούν να απευθύνονται σε περίπτωση παρατυπιών.

Το επόμενο βήμα είναι οι διαθεσμικές διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις στην Ολομέλεια.