Οι προσωρινοί πίνακες αφορούν στο Μέτρο 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024».

Αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο πεδίο «Θεσμικό πλαίσιο» ο Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων με τις παραδεκτές και μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης-πληρωμής του Μέτρου 23, που αφορά σε πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές αγρότες.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ξεκινά από τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 και λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οδηγίες για τη διαδικασία βρίσκονται στον ίδιο ιστότοπο, στο πεδίο: «Εγχειρίδια/Κανονισμοί-Εγχειρίδια Χρήσης-Εγχειρίδιο online χρήστη-στο αρχείο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μ23 ΟΝLINE 03072025.docx (σελίδες 20-24).

Ο πίνακας καταρτίστηκε κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων. Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη το εμπρόθεσμο της υποβολής, την πληρότητα της αίτησης και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τους διοικητικούς ελέγχους που διενήργησαν οι ΔΑΟΚ στο παρόν στάδιο.

Μέσω του site, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα με τους προσωπικούς τους κωδικούς που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης στο Μέτρο 23. Αναλυτική πληροφόρηση για την αξιολόγηση της αίτησής τους είναι διαθέσιμη στο πεδίο «Αίτηση Στήριξης» του Πληροφοριακού Συστήματος, στην ενότητα «Αξιολόγηση Αίτησης».

Το υπουργείο επισημαίνει ότι τα εμφανιζόμενα ως «τελικά ποσά» ενίσχυσης τελούν υπό την αίρεση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, της ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, καθώς και των δημοσιονομικών ορίων του Μέτρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για το Μέτρο 23 υπενθυμίζεται ότι η επιλέξιμη ζημιά τεκμηριώνεται αποκλειστικά βάσει της πιστοποίησης απώλειας παραγωγής τουλάχιστον κατά 30% από την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της κάθε Περιφέρειας.