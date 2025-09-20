Σύμφωνα με την ΤτΕ, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κατέγραψαν αύξηση σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση των καθαρών εσόδων από προμήθειες και λοιπές δραστηριότητες, καθώς και στη μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα εμφάνισε σημαντική πρόοδο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ωστόσο η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στην έκθεσή της «Σημείωμα για την Ελληνική Οικονομία» (Note on the Greek economy), υπογραμμίζει ότι η θετική εικόνα δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό.

Παρά την ενίσχυση της κερδοφορίας, της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να παραμένουν εκτεθειμένες σε εξωτερικούς κινδύνους, όπως πιθανές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, αλλαγές στις συνθήκες επιτοκίων και αυξημένες μακροοικονομικές αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του συστήματος.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κατέγραψαν αύξηση σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση των καθαρών εσόδων από προμήθειες και λοιπές δραστηριότητες, καθώς και στη μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Αντίθετα, το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στη θέση των κεφαλαίων, με τον δείκτη CET1 να ενισχύεται χάρη στην ταχύτερη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού, ενώ παράλληλα αναμένεται περαιτέρω βελτίωση μέσω της απορρόφησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC).

Η ρευστότητα και η χρηματοδότηση παραμένουν σε ισχυρά επίπεδα, καθώς οι ελληνικές τράπεζες πέτυχαν ήδη από τον Ιούνιο τους τελικούς στόχους για τις ελάχιστες απαιτήσεις επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε περαιτέρω, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το κόστος χρηματοδότησης αποκλιμακώθηκε, με το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο να υποχωρεί στο 1% λόγω χαμηλότερων επιτοκίων καταθέσεων, μειωμένου κόστους διατραπεζικού δανεισμού και της επίδρασης των πρόσφατων αναβαθμίσεων πιστοληπτικής ικανότητας.

Η θετική αυτή εικόνα αντανακλάται και στις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, καθώς όλες οι συστημικές τράπεζες είδαν σειρά αναβαθμίσεων από S&P, Moody’s, Fitch και DBRS, ακολουθώντας την ανοδική πορεία του ελληνικού αξιόχρεου. Παράλληλα, οι αποδόσεις των ελληνικών τραπεζικών ομολόγων διατηρήθηκαν σταθερές, σε αντίθεση με την πτώση που σημειώθηκε σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος τονίζει ότι η κερδοφορία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς η επιτάχυνση στην απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων αποτελεί πρόκληση για τη μελλοντική κεφαλαιακή επάρκεια. Επιπλέον, παρά τη σύγκλιση του δείκτη NPE, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ευάλωτη στις μακροοικονομικές αβεβαιότητες και στον κίνδυνο νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, εάν το οικονομικό κλίμα επιδεινωθεί.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι οι θετικές εξελίξεις στα stress tests ενισχύουν την εμπιστοσύνη των αγορών, αλλά προειδοποιεί ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι εμπορικές εντάσεις και μια πιθανή αναστροφή στις διεθνείς συνθήκες επιτοκίων θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη ρευστότητα και την κερδοφορία του κλάδου. Παράλληλα, η ανάγκη περιορισμού των λειτουργικών εξόδων, οι απαιτήσεις για επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από εναλλακτικούς παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παραμένουν κρίσιμες προκλήσεις για το μέλλον.