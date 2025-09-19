Ο πολίτης είχε ήδη προσκομίσει Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας αλλά δεν

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε πρόσφατα αναφορά πολίτη που προσέφυγε στην Ανεξάρτητη Αρχή, καθώς η αρμόδια ΔΟΥ αρνήθηκε να μειώσει το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημά του, επικαλούμενη το γεγονός ότι, παρότι πολύτεκνος, δεν είχε την επιμέλεια των τέκνων του αλλά μόνο τη γονική τους μέριμνα.

Ο πολίτης είχε ήδη προσκομίσει Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας που του είχε χορηγηθεί από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), το οποίο αποδείκνυε ότι εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του πολυτέκνου, όπως αυτή αναγνωρίζεται εφ’ όρου ζωής, ανεξαρτήτως οικογενειακών μεταβολών, όπως η λύση ή διάρρηξη του γάμου.

Η ΔΟΥ, ωστόσο, αξίωσε από τον πολίτη να προσκομίσει απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό που να αποδεικνύει ότι ασκεί την επιμέλεια των παιδιών, παρόλο που το υφιστάμενο πλαίσιο δεν προβλέπει τέτοια προϋπόθεση. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε προς τη ΔΟΥ ότι η πολυτεκνική ιδιότητα δεν συνδέεται με την επιμέλεια, αλλά παραμένει ενεργή εφόρου ζωής με βάση το άρθρο 1 του ν. 1910/1994, όπως τροποποιήθηκε, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ο γονέας που διατηρεί γονική μέριμνα εξακολουθεί να έχει υποχρέωση συμμετοχής στις δαπάνες ανατροφής των τέκνων, συνήθως μέσω της καταβολής διατροφής.

Καθώς η ΔΟΥ δεν μεταβλήθηκε στη στάση της, η Ανεξάρτητη Αρχή απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (ΔΑΕΦ) της ΑΑΔΕ. Η ΔΑΕΦ ανταποκρίθηκε θετικά, διευκρινίζοντας ότι για τη μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 28Α και 28Γ του ΚΦΕ, αρκεί η προσκόμιση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας από τον αρμόδιο φορέα, χωρίς να απαιτείται από τη Φορολογική Διοίκηση να εξετάζει τους όρους χορήγησής της.

Η ΔΑΕΦ προχώρησε μάλιστα σε παροχή οδηγιών προς τη συγκεκριμένη ΔΟΥ, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Με τον τρόπο αυτό, ξεκαθαρίστηκε ότι η ευθύνη για την αναγνώριση και πιστοποίηση της πολυτεκνικής ιδιότητας ανήκει αποκλειστικά στην ΑΣΠΕ και όχι στις φορολογικές υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να αποδέχονται το σχετικό πιστοποιητικό χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις.