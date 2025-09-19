Θετική ήταν η εικόνα και στα άλλα πολύτιμα μέταλλα.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν την Πέμπτη, μετά το ιστορικό ρεκόρ που σημειώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις κερδών και οι αγορές στάθμισαν τη στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Η τιμή spot κατέγραψε πτώση 0,4% στα 3.643,40 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ τα συμβόλαια Δεκεμβρίου έκλεισαν 1,1% χαμηλότερα, στα 3.678,30 δολάρια. Στην προηγούμενη συνεδρίαση ο χρυσός είχε αγγίξει ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό υψηλό στα 3.707,40 δολάρια.

Η ενίσχυση του δείκτη δολαρίου κατά 0,5% επιβάρυνε επιπλέον την αγορά, καθιστώντας τα εμπορεύματα ακριβότερα για κατόχους άλλων νομισμάτων. Παράλληλα, η Fed ανακοίνωσε την πρώτη μείωση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κινήσεις, αλλά με προειδοποιήσεις για τις πληθωριστικές πιέσεις που συνεχίζουν να προβληματίζουν. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, χαρακτήρισε την κίνηση «μείωση διαχείρισης κινδύνου» λόγω της αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα δεν προτίθεται να βιαστεί σε νέο κύκλο χαλάρωσης.

Αν και η αβεβαιότητα αυτή οδήγησε σε κατοχύρωση κερδών, αναλυτές εκτιμούν ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση του χρυσού παραμένει ισχυρή, με προοπτική στόχου τα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά.

Από την αρχή του έτους το πολύτιμο μέταλλο έχει ενισχυθεί κατά περίπου 39%, σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και αυξημένης αβεβαιότητας.

Η διαφοροποίηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων σε δολάρια από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών BRIC, με επίκεντρο την Κίνα, αποτελεί καθοριστικό μοχλό για την πορεία του χρυσού. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές χρυσού από την Ελβετία προς την Κίνα εκτινάχθηκαν κατά 254% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο.

Θετική ήταν η εικόνα και στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να ενισχύεται 0,3% στα 41,78 δολάρια, την πλατίνα να καταγράφει άνοδο 1,6% στα 1.384,95 δολάρια και το παλλάδιο να κινείται υψηλότερα κατά 0,5% στα 1.160,25 δολάρια.

Η άνοδος του χρυσού σε ιστορικά επίπεδα επηρέασε έντονα και την ελληνική αγορά χρυσών λιρών. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 οι πολίτες απέκτησαν περίπου 33.000 λίρες, δαπανώντας 24,5 εκατ. ευρώ, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 745 ευρώ. Σήμερα η τιμή πώλησης έχει ανέλθει στα 821,60 ευρώ.

Την ίδια περίοδο, η ρευστοποίηση έφτασε τις 52.000 λίρες, αποφέροντας 33 εκατ. ευρώ σε νοικοκυριά που αξιοποίησαν τις υψηλές τιμές για να ενισχύσουν τα εισοδήματά τους, σε μια περίοδο που η αποταμίευση παραμένει αρνητική από το 2022.

Ο συνολικός τζίρος της αγοράς λιρών στο πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 57,5 εκατ. ευρώ, έναντι 82 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το 2024 οι ρευστοποιήσεις είχαν φτάσει τις 85.000 λίρες με μέση τιμή 504,5 ευρώ, αποφέροντας 43 εκατ. ευρώ, ενώ οι αγορές ανήλθαν σε 65.000 λίρες με δαπάνη 39 εκατ. ευρώ. Για το 2025 οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολικές συναλλαγές που θα ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ.