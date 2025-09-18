Παραμένουν τα προβλήματα στις προπληρωμένες κάρτες τόσο για το επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ όσο και για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Για τα ζητήματα που αφορούν τις προπληρωμένες κάρτες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπαιδευτικών με στελέχη της ΔΥΠΑ.

Στην Α’ Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 συνάντηση εκπροσώπων των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ Αττικής με τη Διεύθυνση Ασφάλισης και Κοινωνικών Πολιτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών σωματείων έθεσαν όλα τα κεντρικά αιτήματα του κλάδου για το επίδομα ανεργίας, ζητώντας τη χορήγησή του σε ΙΒΑΝ χωρίς περιορισμούς στη χρήση, την αποκατάσταση του πρώτου 7ημέρου ανεργίας και την επίλυση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την καθυστέρηση και διανομή των καρτών.

Σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΥΠΑ, αναγνωρίστηκε το πρόβλημα του με τους περιορισμούς για το 50% του ποσού. Η ΔΥΠΑ εισηγήθηκε να μπορεί να δίνεται μέσω ΙΒΑΝ ή να περνάει το υπόλοιπο 50% στο ΙΒΑΝ αλλά δεν είναι εύκολη η συνεργασία με τις Τράπεζες οι οποίες δεν το αποδέχονται διότι προϋποθέτει την εφαρμογή ενός πολύπλευρου λογισμικού που κοστίζει ακριβά. Επομένως, τεχνική λύση υπάρχει, αλλά έχει κόστος.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ Αττικής ενάντια στην προπληρωμένη κάρτα ανεργίας, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στην Α' Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού, Διεύθυνση Ασφάλισης και Κοινωνικών Πολιτικών συνάντηση εκπροσώπων των Συλλόγων ΠΕ «Ο Παρθενώνας», Α΄ Αθηνών, Αλίμου-Αργυρούπολης Ελληνικού «Ο Θουκυδίδης», Αριστοτέλης, Πειραιά «Η Πρόοδος», της ΕΛΜΕ Πειραιά και Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», με τον Γενικό Διευθυντή Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού, κ. Γεώρμα Κωνσταντίνο και την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Κοινωνικών Πολιτικών Πολιτικών κα Τερζή Γλυκερία.

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών σωματείων έθεσαν όλα τα κεντρικά αιτήματα του κλάδου μας για το επίδικο του επιδόματος ανεργίας αλλά και όλα τα επιμέρους προβλήματα που έχουν προκύψει με την εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας.

Συγκεκριμένα:

Να αποσυρθούν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) Αριθμ. 3511/12-3-2025 «Ρύθμιση ζητημάτων της καταβολής κοινωνικών παροχών μέσω προπληρωμένων καρτών», όπου μια σειρά προνοιακών επιδομάτων, ανάμεσά τους και το επίδομα ανεργίας, αποδίδονται κατά 50% σε προπληρωμένη κάρτα, δηλαδή ως κουπόνια αγορών και υπηρεσιών και ΚΥΑ Αριθμ. 54427/20-12-2024 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της Πιλοτικής Δράσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την Τακτική Επιδότηση Ανεργίας» όπου ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ανεργίας είναι οι 175 ημέρες ασφάλισης και όχι οι 125 που ίσχυαν ως τώρα. Αποτελούν δώρο στις τράπεζες και στοχεύουν στον περιορισμό των ρευστών διαθεσίμων σε βάρος των ανέργων που περιμένουν αυτό το επίδομα για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Επιπλέον, με το πιλοτικό σύστημα και τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ μακροπρόθεσμα θα είναι χαμένοι οι νέοι, χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι και όσοι περνούν συχνότερες περιόδους ανεργίας.

που να καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες κ απαιτήσεις της ζωής μας, το οποίο θα αποδίδεται στο ΙΒΑΝ κάθε ανέργου/ης, χωρίς περιορισμούς. Να μην χάνεται το πρώτο 7ήμερο αναμονής αφού πρόκειται για χρόνο ανεργίας.

Οι κάρτες ανεργίας έφτασαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στους δικαιούχους, ακόμα και στα τέλη Αυγούστου, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων που δεν τις έλαβαν ποτέ.

Από τους 39.319 αναπληρωτές/τριες του προηγούμενου σχολικού έτους πόσοι/ες πήραν κάρτα και πόσες κάρτες χάθηκαν;

Οι εκπρόσωποι της ΔΥΠΑ επιγραμματικά απάντησαν τα παρακάτω:

Τα πιλοτικά προγράμματα αύξησης των ενσήμων σε 175 και σταδιακής μείωσης του επιδόματος ανεργίας, αποτελούν κατεύθυνση του ΟΟΣΑ με βάση πρόσφατη έκθεση του οποίου η Ελλάδα δίνει το μεγαλύτερο επίδομα ανεργίας. Κατεύθυνση του ΟΟΣΑ είναι η καταβολή του επιδόματος να γίνει πιο ανταποδοτική. Από την έκθεση του ΟΟΣΑ του 2013 προκύπτουν και τα 3,5 δις που δόθηκαν σε προγράμματα προνοιακά.

Όλοι οι άνεργοι βγαίνουν κερδισμένοι από τα συγκεκριμένα πιλοτικά προγράμματα τα οποία αξιολογούνται κατά την εφαρμογή τους και θα αξιολογηθούν και μετά τον Ιούνιο του 2027.

Αναγνωρίζουν το πρόβλημα με τους περιορισμούς για το 50% του ποσού. Η ΔΥΠΑ εισηγήθηκε να μπορεί να δίνεται μέσω ΙΒΑΝ ή να περνάει το υπόλοιπο 50% στο ΙΒΑΝ αλλά δεν είναι εύκολη η συνεργασία με τις Τράπεζες οι οποίες δεν το αποδέχονται διότι προϋποθέτει την εφαρμογή ενός πολύπλευρου λογισμικού που κοστίζει ακριβά. Επομένως, τεχνική λύση υπάρχει, αλλά έχει κόστος.

Το 7ήμερο που χάνεται είναι νομοθετημένο από το 1954 και έχει το σκεπτικό ότι σε αυτό το διάστημα μπορεί ο άνεργος να βρει εργασία!

Τα στοιχεία που συγκεντρώνει η ΔΥΠΑ αφορούν στο σύνολο των δικαιούχων καρτών που φτάνουν από τις 15 Μαρτίου και μετά περίπου τους 1.250.000. Δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τα μεγέθη που αφορούν κάθε επαγγελματικό κλάδο.

Η ΔΥΠΑ λαμβάνει τα στοιχεία και τη διεύθυνση κάθε δικαιούχου μέσω της σχετικής πλατφόρμας και τα μεταβιβάζει στα ΕΛΤΑ. Εκεί τελειώνει η δική της δικαιοδοσία. Δεν γνωρίζουν τίποτα για όσα ακολουθούν στη συνέχεια. Τα ΕΛΤΑ μέσω σύμβασης έχουν αναλάβει τη διανομή, επομένως δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πως είναι δυνατόν να την έχουν αναθέσει σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες.

Η κάρτα ανεργίας δίνεται μία φορά και ισχύει για πάντα, επομένως, τα προβλήματα που παρουσιάζονται τώρα με τη διανομή καρτών, στο μέλλον θα εξομαλυνθούν.

Σε κάθε περίπτωση, θα μεταβιβάσουν στην πολιτική ηγεσία τα αιτήματα που θέσαμε.

Είναι φανερό από τις απαντήσεις που λάβαμε – και αυτό εξέφρασε και η αντιπροσωπεία μας στο τέλος της συνάντησης – ότι πρόκειται για έναν κεντρικό σχεδιασμό του ΟΟΣΑ που στόχο έχει τον περιορισμό των προνοιακών επιδομάτων και τον απόλυτο έλεγχο της χρήσης τους από τους δικαιούχους. Κερδισμένοι από αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές είναι μόνο οι τράπεζες και η κυβέρνηση και χαμένοι οι άνεργοι και όλοι οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων.

Όσο για την άρνηση των τραπεζών, που θησαυρίζουν ακόμα και από τα επιδόματα των ανέργων, να αναλάβουν το κόστος ενός λογισμικού για τη χρήση των επιδομάτων μέσω ΙΒΑΝ, αποκαλύπτει για μία ακόμα φορά το κυνικό και ανάλγητο πρόσωπό τους.

Από την πλευρά μας συνεχίζουμε με τη συνάντηση με αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εργασίας που προγραμματίζεται για το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Για μας το ζήτημα μόλις άνοιξε! Θα συνεχίσουμε σε συνεργασία και συμμαχία με όλον τον κόσμο της ανεργίας και της ελαστικής εργασίας να αγωνιζόμαστε για κατάργηση του αίσχους της κάρτας ανεργίας, αύξηση των προνοιακών επιδομάτων και κατάθεσή τους σε ΙΒΑΝ των δικαιούχων χωρίς περιορισμούς στη χρήση τους.

Από τη μία τρέχουν κυβέρνηση και Υπουργείο για να προλάβουν να νομοθετήσουν το 13ωρο και το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους κατά την απαίτηση των μεγάλων εργοδοτών και από την άλλη βάζουν εμπόδια στο παραμικρό δικαίωμα επιδότησης για την ανεργία που οι ίδιοι προκαλούν στους εκπαιδευτικούς, αντί να τους μονιμοποιήσουν!

Μπροστά στην πολεμική οικονομία της κυβέρνησης και της ΕΕ, που βρίσκουν δις ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς, φρεγάτες, φοροελαφρύνσεις μεγάλων επιχειρηματικών και εφοπλιστικών ομίλων συνεχίζουμε να οργανώνουμε την αντεπίθεσή μας! Με μαζικούς, συλλογικούς αγώνες, μέσα από τα Σωματεία μας και σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα ανατρέψουμε τα σχέδιά τους!

Όλοι και όλες στις Γ.Σ. των Συλλόγων μας!

Προετοιμάζουμε την απεργία την 1η Οκτώβρη!