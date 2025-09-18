Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά όλες τις επιχειρήσεις που υπάγονται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στη δημοσίευση απόφασης με την οποία καθορίζεται το νέο πλαίσιο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την καθολική εφαρμογή της από το 2026. Με την απόφαση Α.1129/2025 (ΦΕΚ Β’ 4938/16.09.2025) ορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, τα χρονοδιαγράμματα, αλλά και τα κίνητρα για όσες υιοθετήσουν το μέτρο πριν καταστεί υποχρεωτικό.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά όλες τις επιχειρήσεις που υπάγονται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Πρόκειται για μια υποχρέωση που καλύπτει τρεις βασικές κατηγορίες συναλλαγών: τις συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επιχειρήσεων εντός Ελλάδας (B2B), τις συναλλαγές με τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. που δεν αφορούν λιανική πώληση, καθώς και την τιμολόγηση δημοσίων συμβάσεων και λοιπών δαπανών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (B2G). Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο διάστημα όλες οι εταιρείες που εκδίδουν τιμολόγια στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να το κάνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν έγκαιρα στη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η ΑΑΔΕ θεσπίζει συγκεκριμένα κίνητρα. Οι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του νέου συστήματος, θα αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα στο έτος που πραγματοποιούνται, μάλιστα προσαυξημένες κατά 100%. Αντίστοιχα, και οι δαπάνες για την παραγωγή, τη διαβίβαση και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τιμολογίων στους πρώτους δώδεκα μήνες χρήσης θα αναγνωρίζονται με πρόσθετη έκπτωση 100% από τα ακαθάριστα έσοδα. Έτσι, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τη φορολογική τους επιβάρυνση εφόσον κινηθούν άμεσα.

Τα κίνητρα αυτά ισχύουν για δαπάνες που θα γίνουν από το φορολογικό έτος 2025 και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα έχει περάσει στην αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής. Για την πρώτη ομάδα υπόχρεων, η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ για τη δεύτερη ομάδα είναι η 3η Αυγούστου 2026.

Η διαδικασία δήλωσης χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία από την οποία ξεκινούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, καθώς και το είδος συναλλαγών που θα καλύπτονται (χονδρική, λιανική, συμβάσεις με το Δημόσιο). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρισης.

Για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχονται δύο εναλλακτικές. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν με πιστοποιημένους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή «timologio» που προσφέρει δωρεάν η ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας της. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης χρήσης και των δύο επιλογών.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να απλουστευτούν οι διαδικασίες, να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να διασφαλιστεί η άμεση και αξιόπιστη διαβίβαση δεδομένων στις φορολογικές αρχές. Η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναμένεται να βελτιώσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές και να συμβάλει στη μείωση της φοροδιαφυγής.