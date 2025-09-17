Η απλοποίηση της διαδικασίας δήλωσης τιμών στο Παρατηρητήριο Καυσίμων έχει ιδιαίτερη σημασία για μια σειρά από πρακτικούς λόγους.

Απλοποιείται η διαδικασία ενημέρωσης τιμών στο Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων, καθώς με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης η υποχρέωση επανυποβολής δήλωσης παρατείνεται πλέον στις τριάντα ημέρες, στις περιπτώσεις που η τιμή παραμένει αμετάβλητη. Μέχρι σήμερα, οι πρατηριούχοι όφειλαν να καταθέτουν δήλωση σε εβδομαδιαία βάση, ανεξάρτητα από το αν υπήρχε ή όχι μεταβολή.

Η αλλαγή, που έρχεται ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας (ΟΒΕ), υλοποιείται με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης του 2022 (Υ.Α. 106242/07.11.2022) και φέρει την υπογραφή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου. Στόχος της νέας ρύθμισης είναι να μειωθεί η περιττή γραφειοκρατία και να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες του κλάδου, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαφάνεια και η λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει τη νομοθετική παρέμβαση ως μια «απλή αλλά ουσιαστική διόρθωση» που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, ενώ οι βενζινοπώλες υποδέχονται θετικά την απόφαση, θεωρώντας ότι βάζει τέλος σε μια άσκοπη διαδικαστική επιβάρυνση.

Η απλοποίηση της διαδικασίας δήλωσης τιμών στο Παρατηρητήριο Καυσίμων έχει ιδιαίτερη σημασία για μια σειρά από πρακτικούς λόγους. Ένας πρατηριούχος που δεν αλλάζει τιμή για μεγάλο διάστημα έπρεπε μέχρι σήμερα να υποβάλει κάθε εβδομάδα την ίδια δήλωση. Αυτό σήμαινε περιττή απασχόληση και χρονοβόρες διαδικασίες χωρίς ουσιαστικό όφελος. Με την αλλαγή, θα αρκεί μία δήλωση τον μήνα όταν η τιμή παραμένει σταθερή.

Οι ιδιοκτήτες πρατηρίων, ειδικά σε μικρές περιοχές, έχουν συχνά περιορισμένο προσωπικό. Η απαλλαγή από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις τους δίνει τη δυνατότητα να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών και διαχείρισης της επιχείρησής τους.

Κάθε ηλεκτρονική υποβολή απαιτεί χρόνο, αλλά και τεχνική υποστήριξη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η μείωση των δηλώσεων οδηγεί σε μικρότερο λειτουργικό κόστος για τους πρατηριούχους.

Όταν κάποιος καλείται να επαναλαμβάνει συχνά μια διαδικασία χωρίς λόγο, αυξάνεται η πιθανότητα παραλείψεων ή σφαλμάτων. Με πιο αραιές και ουσιαστικές δηλώσεις, μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.