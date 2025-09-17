Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό με μηνιαίο μισθό 40.500 ευρώ.

Ευκαιρία εργασίας στο εξωτερικό δίνει η ΔΥΠΑ καθώς σύμφωνα με αγγελία που έχει δημοσιεύσει, στην οποία ζητείται υδραυλικός ο οποίος θα εργαστεί στο Λιτς, της Αυστρίας με μισθό 40.500 ευρώ ανά έτος με δωρεάν διαμονή για τον πρώτο μήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας

Εξειδικευμένος εργάτης για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, νερού και θέρμανσης σε νέες οικιστικές κατασκευές – με δυνατότητα προαγωγής σε εργοδηγό

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως τεχνικός εγκαταστάσεων και κτιρίων

Αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας

Άριστες γνώσεις γερμανικής γλώσσας, τουλάχιστον B1 - εάν είναι απαραίτητο, διαθέσιμη υποστήριξη λόγω της γλωσσικής ποικιλομορφίας εντός της εταιρείας, π.χ. στα σλοβακικά, ουγγρικά, κροατικά, βοσνιακά κ.λπ.

Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β

Ώρες Εργασίας: 38,5 ώρες

Ημερομηνία έναρξης: Άμεσα

Μισθός: Από 40.500,00 € /έτος: Η πληρωμή βασίζεται στη συλλογική σύμβαση για τον κλάδο σιδήρου και μετάλλου στην Αυστρία, με την επιφύλαξη υπερπληρωμής (ανάλογα με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία).

Πρόσθετες πληροφορίες:

Ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον σε μια πολύ σταθερή και επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση

Κοινωνικά οφέλη όπως προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας, συνταξιοδοτικά προγράμματα και εκδηλώσεις για τους εργαζομένους

Ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω στοχευμένης κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης

Η διαμονή παρέχεται από τον εργοδότη για τον πρώτο μήνα, μέρος του κόστους πρέπει να καλύπτεται από τον εργαζόμενο.

Υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλης στέγασης, είτε πρόκειται για διαμέρισμα, κοινόχρηστο διαμέρισμα είτε για προσωρινή λύση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (κατά προτίμηση σε μορφή Europass) και μια συνοδευτική επιστολή μέσω email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει την υπηκοότητά σας και διευκρινίστε τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση ( στην προκειμένη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αναφοράς θέσης εργασίας 37 ). Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την αίτησή σας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σύμβουλος EURES Petra Rosenstingl

Τηλ.: +43 (0) 50 904 400 418

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

