Ο ΟΔΔΗΧ προχωρά σήμερα στην επανέκδοση 10ετών ομολόγων ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, ενώ η αποκλιμάκωση του spread σε ιστορικά χαμηλά και οι στοχευμένες επαφές με διεθνείς επενδυτές ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στις αγορές.

Σήμερα διενεργείται η προγραμματισμένη δημοπρασία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την επανέκδοση 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,625%, με λήξη στις 15 Ιουνίου 2035 και κωδικό ISIN GR0124041758. Το ποσό της έκδοσης ανέρχεται έως τα 250 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία διακανονισμού την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Στη διαδικασία συμμετέχουν αποκλειστικά οι Βασικοί Διαπραγματευτές, οι οποίοι μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα σήμερα καλούνται να υποβάλουν μέσω της ΗΔΑΤ έως πέντε ανταγωνιστικές προσφορές, οι οποίες θα ικανοποιηθούν με βάση την cut-off τιμή. Όπως τονίζει ο ΟΔΔΗΧ, στη δημοπρασία δεν θα υπάρξει καμία προμήθεια.

Η σημερινή έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό του Οργανισμού να καλύψει το 96% του ετήσιου δανειακού προγράμματος, ύψους 8 δισ. ευρώ, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ήδη αντληθεί 7,45 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι απομένουν ακόμη δύο επανεκδόσεις έως το τέλος του έτους, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, νέα κοινοπρακτική έξοδος στις αγορές για το 2025 δεν θεωρείται αναγκαία, εκτός απροόπτου.

Παράλληλα, ο ΟΔΔΗΧ συνεχίζει τις επαφές του με μεγάλους διεθνείς επενδυτές, με στόχο την προσέλκυση νέων κεφαλαίων για τα ελληνικά ομόλογα. Μετά την επενδυτική βαθμίδα που αποδόθηκε τον περασμένο Μάρτιο από τη Moody’s, οι αγορές της Ασίας έχουν τεθεί στο επίκεντρο. Σειρά συναντήσεων προγραμματίζεται από τα μέσα Νοεμβρίου στην Ιαπωνία, ενώ Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη είναι επίσης πιθανοί σταθμοί. Στο ίδιο πλαίσιο, εντός του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν επαφές με επενδυτές σε χώρες του Κόλπου, όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω παρουσιάσεις στην Ιβηρική, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι συνεχείς αυτές δράσεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν, γεγονός που αντανακλάται στο spread των ελληνικών ομολόγων, το οποίο έχει υποχωρήσει σε επίπεδα προ κρίσης χρέους. Σήμερα, η Ελλάδα δανείζεται μόλις 66 μονάδες βάσης ακριβότερα από τη Γερμανία, ενώ εμφανίζει χαμηλότερο κόστος δανεισμού ακόμη και σε σχέση με τη Γαλλία και την Ιταλία. Σε αυτό συμβάλλουν τόσο τα πρωτογενή πλεονάσματα και οι χαμηλές χρηματοδοτικές ανάγκες όσο και το σημαντικό ταμειακό απόθεμα των 43 δισ. ευρώ, καθώς και η πρόθεση πρόωρης αποπληρωμής των δανείων GLF μια δεκαετία πριν από τη λήξη τους.