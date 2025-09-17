Η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος διαμορφώνεται στα 107,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφει εκ νέου άνοδο μετά τη μείωση που σημειώθηκε τον Αύγουστο και η οποία είχε αποτυπωθεί στα χαμηλότερα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πρώτων εβδομάδων του μήνα, η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος διαμορφώνεται στα 107,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 73,5 ευρώ που ήταν η μέση τιμή του Αυγούστου. Η πορεία αυτή, εφόσον συνεχιστεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξήσεις στα τιμολόγια του Οκτωβρίου, κάτι που θα κριθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μεταβλητότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία καθοριστικό ρόλο παίζουν οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι διακυμάνσεις αυτές έχουν ωθήσει ολοένα και περισσότερους καταναλωτές σε σταθερά τιμολόγια, με στόχο να έχουν καλύτερο έλεγχο των δαπανών τους.

Τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δείχνουν ότι στο πρώτο πεντάμηνο του 2025, περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν επιλέξει μπλε τιμολόγια, αυξημένα κατά 500 χιλιάδες σε σχέση με το 2024. Αντίθετα, τα πράσινα τιμολόγια μειώθηκαν στα 3,9 εκατομμύρια από 4,3 εκατομμύρια στο τέλος του 2024, ενώ τα κίτρινα περιορίστηκαν σε 801.086 από 836.838.

Η αλλαγή στις επιλογές των καταναλωτών οδηγεί τους παρόχους στην παρουσίαση νέων προϊόντων με σταθερές μηνιαίες χρεώσεις και πρόσθετες υπηρεσίες. Παράλληλα, προχωρά η θεσμοθέτηση ευέλικτων τιμολογίων που θα λειτουργούν ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα νέα αυτά προϊόντα θα μπορούν να περιλαμβάνουν κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, σταθερές πάγιες χρεώσεις ή και τιμές προμήθειας ανά κιλοβατώρα που θα παραμένουν ίδιες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως εξάμηνο ή έτος.