e-ΕΦΚΑ: Εγκαινιάζει το νέο DASHBOARD–myEFKA και δίνει στους ασφαλισμένους μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία για να έχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη το ασφαλιστικό τους προφίλ.

Ο e-ΕΦΚΑ παρουσίασε σήμερα το νέο DASHBOARD – myEFKA και την εφαρμογή myEFKAmobile, διαθέσιμη ήδη σε App Store και Google Play. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ που συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες του πολίτη σε μια ενιαία, εύχρηστη και ασφαλή πλατφόρμα.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τόνισε ότι η νέα εφαρμογή αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών εκσυγχρονισμού του e-ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών με γρήγορη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η ασφαλιστική ιστορία, οι πληρωμές και η έκδοση πιστοποιητικών.

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, ανέφερε ότι το νέο σύστημα σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια «νέα ψηφιακή εποχή» για την κοινωνική ασφάλιση, παρέχοντας στους πολίτες πλήρη έλεγχο των ασφαλιστικών τους δεδομένων «οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή».

Μέσα από το νέο Dashboard, οι ασφαλισμένοι μπορούν να:

έχουν άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική τους ιστορία,

ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία αιτήσεων και παροχών,

εκδίδουν και εκτυπώνουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας,

υποβάλλουν αιτήσεις για επιδόματα και παροχές με απλουστευμένες διαδικασίες,

παρακολουθούν και να εξοφλούν εισφορές ή ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσω της πλατφόρμας IRIS,

λαμβάνουν ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και στοιχεία αναπηρίας.

Η είσοδος στο Dashboard γίνεται μέσω του www.efka.gov.gr με κωδικούς TaxisNet και επιβεβαίωση OTP, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Παράλληλα, το myEFKAmobile παρέχει όλες τις λειτουργίες του Dashboard σε κινητό και tablet, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες. Η νέα πλατφόρμα αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ, μαζί με την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ, την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού και την ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, ο e-ΕΦΚΑ ενισχύει τη διαφάνεια και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο προς όφελος του πολίτη.