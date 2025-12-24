Ο Μεντβέντεφ πρόσθεσε ακόμα πως πάνω από 36.000 εθελοντές έχουν καταταχθεί για να υπηρετήσουν στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Ρωσία.

Περίπου 417.000 Ρώσοι έχουν υπογράψει συμβόλαια στρατιωτικής θητείας στη Ρωσία, αποκάλυψε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ.

Παράλληλα, πάνω από 36.000 εθελοντές έχουν καταταχθεί για να υπηρετήσουν στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της διατμηματικής επιτροπής του Συμβουλίου Ασφαλείας που επικεντρώθηκε στην πρόσληψη συμβασιούχων στρατιωτικών για τις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις.

«Μέχρι σήμερα, περίπου 417.000 άτομα έχουν δεσμευτεί για στρατιωτική θητεία μέσω συμβατικών συμφωνιών. Επιπλέον, περισσότεροι από 36.000 έχουν ενταχθεί εθελοντικά σε μονάδες που έχουν αποσταλεί στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μεντβέντεφ ευχαρίστησε τους Ρώσους που αποφάσισαν να υπηρετήσουν για τον πατριωτισμό τους, καθώς αυτό κατέστησε δυνατά αξιόλογα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες του TASS