« Εάν κληθώ να υπηρετήσω από οποιαδήποτε θέση, θα το πράξω με τιμή και ασμένως».

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε για τον ρόλο του Υπουργού Εξωτερικών, την κατάσταση στη διεθνή σκηνή και τις σχέσεις της Ελλάδας με κρίσιμες περιοχές και γείτονες, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις προκλήσεις της ελληνικής διπλωματίας.

Όπως τόνισε, εάν του ζητηθεί από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει πόστο στο Μέγαρο Μαξίμου «είναι προφανές ότι θα υπακούσω στην οδηγία του Πρωθυπουργού. Εγώ δεν έχω οποιαδήποτε προδιάθεση σε ό,τι αφορά την υπηρεσία μου. Εάν κληθώ να υπηρετήσω από οποιαδήποτε θέση, θα το πράξω με τιμή και ασμένως. Θέλω πάντως να σας πω ότι στην παρούσα φάση δεν ξέρω πόσο εύκολα θα βρεθεί Υπουργός Εξωτερικών. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι τόσο ελκυστική η θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Διότι με κάθε ειλικρίνεια σας εξομολογούμαι, έχοντας συζητήσει και με άλλους Υπουργούς Εξωτερικών στην Ευρώπη και τον κόσμο, είναι η χειρότερη περίοδος να υπηρετείς τη διπλωματία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επειδή αφενός δεν έχω ηγετικές φιλοδοξίες και αφετέρου επειδή έχω μια διαφορετική αντίληψη σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο υπηρετείς τα δημόσια πράγματα, θεωρώ ότι η δικιά μου θέση δεν είναι ούτε να προβάλλω τον εαυτό μου, ούτε να αναβαθμίζομαι στην κοινωνική παραδοχή. Εγώ ό,τι έχω κερδίσει στη ζωή μου το έχω κερδίσει πριν μπω στην πολιτική και νομίζω ότι αυτή είναι η υπεραξία των ανθρώπων, οι οποίοι μπαίνουν ενόσω έχουν καταξιωθεί από την κοινωνία. Για τον λόγο αυτό δεν έχω τη ματαιοδοξία να χρησιμοποιήσω αυτό το πόστο για οποιονδήποτε δικό μου σκοπό.»

Ο Γ. Γεραπετρίτης περιέγραψε την παρούσα συγκυρία ως την «πιο κρίσιμη περίοδο για τη διπλωματία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», με εντάσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και με ισχυρούς ηγέτες που αναλαμβάνουν μεγάλες παρεμβάσεις. Επιπλέον, ανέφερε τους μόνιμους πονοκεφάλους που προκαλούν οι γείτονες, όπως η Τουρκία και η Λιβύη, και τόνισε ότι η διαχείριση αυτών των κρίσεων απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και ψυχραιμία.

Τους επόμενους μήνες το Ανώτατο Συμβούλιο συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας

Σχετικά με τη συνεργασία με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ανέφερε ότι υπάρχει ειλικρίνεια και τακτική επικοινωνία, που έχουν βοηθήσει στην αποφυγή μεγάλων κρίσεων και στην ελαχιστοποίηση παραβιάσεων. Παράλληλα, η διπλωματική δράση της Ελλάδας εκτείνεται και σε ευρύτερα θέματα, όπως η Κύπρος, όπου οι άτυπες διαβουλεύσεις επαναδραστηριοποιήθηκαν, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα προσέγγιση στο Κυπριακό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως αποκάλυψε «τους επόμενους μήνες θα έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα με την παρουσία των δύο ηγετών και των αντιπροσωπειών τους. Αυτό το Ανώτατο Συμβούλιο, που ακόμα δεν έχουμε τις ημερομηνίες, θα προετοιμαστεί από τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα που θα γίνουν 20 και 21 Ιανουαρίου. Άρα δρομολογείται ήδη το επόμενο στάδιο. Για τα ελληνοτουρκικά θέλω να σας πω ότι η δική μου πεποίθηση είναι ότι οι Έλληνες πολίτες αναγνωρίζουν την αξία του να μπορούμε να συνομιλούμε με τους γείτονές μας. Δεν σημαίνει αναγκαστικώς ότι θα πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Έχουμε θεμελιώδεις διαφορές, υποκείμενες διαφορές, με πιο σημαντική βεβαίως την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει να βρισκόμαστε και να συζητούμε. Είμαστε στην ίδια γειτονιά. Η γεωγραφία είναι αμείλικτη, δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα, κατά την άποψή μου είναι μόνο προς όφελος της ειρήνης και της ησυχίας.»

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι η ελληνική διπλωματία στοχεύει στην υπευθυνότητα και στη σταθερότητα, αποφεύγοντας προσωπικές ή πολιτικές σκοπιμότητες. Η καθημερινή του εμπειρία περιλαμβάνει τόσο τη διαχείριση διμερών σχέσεων όσο και την αντιμετώπιση κρίσεων σε πολυεπίπεδο πλαίσιο, από τις μεγάλες γεωπολιτικές αναταράξεις έως τις περιοχές με σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df6i79dvsfrt?integrationId=40599y14juihe6ly}