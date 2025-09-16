Πρόκειται για το Dashboard –myEFKA το οποίο είναι ήδη στον «αέρα».

Η νέα ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο εξυπηρέτησης, αλλά επηρεάζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Οι μισθωτοί μπορούν να παρακολουθούν τα ένσημά τους, οι αυτοαπασχολούμενοι να ελέγχουν και να εξοφλούν τις εισφορές τους χωρίς χρονοτριβή, ενώ οι συνταξιούχοι έχουν πλήρη εικόνα της παροχής που λαμβάνουν.

Πρόκειται για το Dashboard –myEFKA το οποίο είναι ήδη στον «αέρα» και το οποίο προσφέρει – σύμφωνα με τον Φορέα- σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα άμεσης, ασφαλούς και διαφανούς πρόσβασης στις βασικές ασφαλιστικές του πληροφορίες, συγκεντρωμένες σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Μάλιστα έγινε μία μικρή παρουσίαση στη ΔΕΘ ξαι σήμερα ο Διοικητής Αλέξανδρος Βαρβέρης θα παρουσιάσει την νέα ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να δημιουργεί και να διαχειρίζεται το προσωπικό του προφίλ, να έχει άμεση εικόνα για τον ασφαλιστικό του βίο, τις καταβολές εισφορών, τις οφειλές ή τις παροχές που λαμβάνει, ενώ παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με λίγα μόνο κλικ.

Για τους μη μισθωτούς, η νέα ιστοσελίδα επιτρέπει την απευθείας ενημέρωση και πληρωμή εισφορών, καθώς και την παρακολούθηση των τυχόν ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως το IRIS, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και ασφάλεια.

Οι συνταξιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλούν και να εκτυπώνουν τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, να παρακολουθούν αναλυτικά την ανάλυση του καταβαλλόμενου ποσού και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για οποιαδήποτε αλλαγή αφορά την παροχή τους.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα του Δημοσίου, ώστε οι διαδικασίες να γίνονται χωρίς πρόσθετες ενέργειες από τον πολίτη. Για παράδειγμα, η διασύνδεση με το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας διασφαλίζει ότι τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης, οικογενειακής κατάστασης και επικοινωνίας είναι πάντοτε επικαιροποιημένα.

Ο ασφαλισμένος μπορεί μέσω της εφαρμογής: