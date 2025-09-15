Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος 6 κατηγορούμενων, μετά την έφοδο στον Πειραιά.

Το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα- μετά την τεράστια επιχείρηση στον Πειραιά- απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος έξι ατόμων, ανάμεσά τους δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, για συμμετοχή σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισάγονται παράνομα από την Κίνα, αποφεύγοντας τους δασμούς και τον ΦΠΑ.

Σε συντονισμένη επιχείρηση που έγινε στα τέλη Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατάσχεσε 2.435 κοντέινερ από το λιμάνι του Πειραιά, τα οποία περιείχαν κατά κύριο λόγο ηλεκτρικά ποδήλατα, υφάσματα και υποδήματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ που έχει γίνει έως τώρα στην ΕΕ.

Η επιχείρηση «Καλυψώ» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έβαλε στο στόχαστρο εγκληματικά δίκτυα, τα οποία διαχειρίζονται κύκλωμα εισαγωγών από την Κίνα στην Ευρώπη, τη διανομή των προϊόντων σε κράτη- μέλη και την πώλησή τους, αποφεύγοντας τους δασμούς και διαπράττοντας τεράστια απάτη σε ό,τι αφορά στον ΦΠΑ.

Αυτά τα δίκτυα, που κατά κύριο λόγο ελέγχονται από Κινέζους, εμπλέκονται επίσης σε ξέπλυμα χρήματος και στέλνουν τα κέρδη πίσω στην Κίνα, σημειώνει η Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η απάτη των εγκληματικών δικτύων, που γινόταν για τουλάχιστον οχτώ χρόνια, προκάλεσε απώλειες τουλάχιστον 350 εκατομμύρια ευρώ σε δασμούς και 450 εκατ. σε ΦΠΑ.

Οι κατηγορίες σε βάρος των εμπλεκομένων

Μετά τα αρχικά στοιχεία που συγκέντρωσε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, της ΑΑΔΕ, δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορούνται για ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση, η οποία προκάλεσε παράνομα κέρδη και ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ που ξεπερνά τα 871.000 ευρώ, όπως και για τελωνειακή απάτη.

Επίσης, τέσσερις εκτελωνιστές κατηγορούνται για τελωνειακή απάτη κατ’ εξακολούθηση, που αφορούσε επίσης διαφυγόντες δασμούς και φόρους άνω των 871.000 ευρώ, καθώς και υποκίνηση σε ψευδή βεβαίωση.

Ο ένας από τους εκτελωνιστές συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή, ενώ τέσσερις κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση από τον Ιούνιο. Η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων συνεχίζεται.

Η κατάσχεση των κοντέινερ στον Πειραιά

Τα πρώτα 500 κοντέινερ κατασχέθηκαν στην έφοδο του Ιουνίου. Άλλα 1.935 εμπορευματοκιβώτια, που μεταφέρονταν στην ΕΕ κατασχέθηκαν μόλις έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά. Η αξία των συνολικά 2.435 κοντέινερ που έχουν κατασχεθεί υπολογίζεται σε περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ.

Ο έλεγχος στα κοντέινερ είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής οι ελληνικές τελωνειακές αρχές έχουν ανοίξει «έναν μικρό αριθμό» από αυτά και όλα αποκάλυψαν παρόμοιες απάτες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τουλάχιστον 500 από αυτά ήταν γεμάτα με ηλεκτρικά ποδήλατα, από τα οποία τα 360 δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο, αλλά με βάση τον τρόπο δράσης εκτιμάται ότι δεν θα ακολουθούνταν η σωστή διαδικασία, ώστε να παρακαμφθούν οι δασμοί.

Κατά μέσο όρο, μόνο το 10-15% των ηλεκτρικών ποδηλάτων σε κάθε κοντέινερ είχαν δηλωθεί. Μόνο από αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα, η ζημία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται σε 25 εκατομμύρια απλήρωτων δασμών και 12,5 εκατομμύρια σε απώλειες ΦΠΑ. Υπολογίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι τελωνειακοί πράκτορες δήλωναν τον ίδιο αριθμό κοντέινερ για εισαγωγή μηνιαίως, επί χρόνια.