Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Οι βασικές αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης.

Η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές στο καθεστώς των τεκμηρίων διαβίωσης, με μειώσεις σε κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη. Οι νέες ρυθμίσεις θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2026. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι αντικειμενικές δαπάνες για τις κατοικίες μειώνονται κατά 30%. Στα αυτοκίνητα η μείωση φτάνει το 50%. Ελάφρυνση προβλέπεται και για τα σκάφη αναψυχής, καθώς η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται κατά 30% για όλα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγό με τις βασικές αλλαγές:

Γιατί αλλάζουν τα τεκμήρια διαβίωσης;

Τα τεκμήρια διαβίωσης είναι οι αντικειμενικές δαπάνες που προσδιορίζει η Εφορία για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη κ.ά., ανεξάρτητα από το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου. Λειτουργούν ως ελάχιστη βάση φορολόγησης. Αλλάζουν γιατί θεωρείται ότι τα σημερινά ποσά είναι υψηλά και ξεπερασμένα, οδηγώντας σε υπερφορολόγηση πολιτών με χαμηλότερα πραγματικά εισοδήματα.

Από πότε θα ισχύσουν οι νέες ρυθμίσεις;

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα του 2025, δηλαδή θα φανούν για πρώτη φορά στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2026.

Τι αλλάζει στα τεκμήρια για κατοικίες;

Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 30%. Ενδεικτικά:

Κατοικία 80 τ.μ.: από 3.200 ευρώ σε 2.240 ευρώ.

Κατοικία 120 τ.μ.: από 5.800 ευρώ σε 4.040 ευρώ.

Κατοικία 200 τ.μ.: από 14.600 ευρώ σε 10.200 ευρώ.

Κατοικία 300 τ.μ.: από 34.600 ευρώ σε 24.200 ευρώ.

Κατοικία 400 τ.μ.: από 74.600 ευρώ σε 52.600 ευρώ.

Τι ισχύει για κατοικίες σε ακριβές περιοχές;

Σήμερα τα τεκμήρια αυξάνονται ανάλογα με την τιμή ζώνης:

+40% για περιοχές με τιμή ζώνης 2.800–4.999 €/τ.μ.

+70% για περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 5.000 €/τ.μ.

Με το νέο σύστημα οι συντελεστές μειώνονται σε 30% και 58% αντίστοιχα. Έτσι, η τεκμαρτή δαπάνη σε αυτές τις περιοχές θα μειωθεί κατά περίπου 35%.

Πώς αλλάζουν τα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα;

Μέχρι σήμερα τα τεκμήρια καθορίζονται αποκλειστικά από τα κυβικά και μειώνονται με βάση την παλαιότητα:

30% για αυτοκίνητα 5–10 ετών.

50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών.

Με το νέο σύστημα, για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 1/11/2010, τα τεκμήρια θα υπολογίζονται με βάση τους ρύπους, όπως συμβαίνει με τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτό φέρνει μείωση 50% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Γιατί υιοθετείται ο υπολογισμός με βάση τους ρύπους;

Επειδή το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο στα νεότερα αυτοκίνητα και το παλαιό σύστημα λειτουργούσε αποτρεπτικά για την αγορά οχημάτων κάτω της δεκαετίας. Με τον νέο τρόπο, οι αντικειμενικές δαπάνες προσεγγίζουν τα χαμηλά όρια που ισχύουν σήμερα για τα παλαιότερα αυτοκίνητα.

Τι ισχύει για τα σκάφη αναψυχής;

Μέχρι τώρα:

15% στο τεκμήριο για σκάφη 5–10 ετών.

30% για σκάφη άνω των 10 ετών.

Με το νέο σύστημα, η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται κατά 30% για όλα τα σκάφη, ανεξαρτήτως ηλικίας, ώστε να μην υπάρχει διάκριση και να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη.

Τι προβλέπεται για τα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα;

Σήμερα, ακόμα και αν έχουν εισόδημα, επιβαρύνονται με ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη 3.000 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση εξαιρούνται πλήρως από αυτήν την υποχρέωση, κάτι που μειώνει τον φόρο που πληρώνουν.

Πόσοι φορολογούμενοι θα ωφεληθούν;

Υπολογίζεται ότι περίπου 477.000 φορολογούμενοι θα δουν μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης από την αλλαγή αυτή.

Ποιο είναι το συνολικό κόστος των μέτρων;

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που το κράτος αποδέχεται να χάσει για να ελαφρυνθεί η μεσαία τάξη και να γίνει δικαιότερος ο φορολογικός μηχανισμός.