ΑΣΕΠ - Δημοτική αστυνομία: Ποιοι καλούνται για υγειονομικές εξετάσεις

Πρόσκληση ΑΣΕΠ στους υποψηφίους για διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων (κατηγορία ΔΕ).

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ αναρτήθηκε πίνακας με δύο χιλιάδες τριακόσιους ενενήντα έναν (2.391) υποψηφίους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι/ες συμμετέχουν στη διαδικασία πλήρωσης επτακοσίων ογδόντα επτά (787) θέσεων στη Δημοτική Αστυνομία.

Οι αναφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω προκήρυξη.

Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης, τίθενται στη διάθεση των υποψηφίων τα κάτωθι συνοδευτικά αρχεία:

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης

Παραπεμπτικό για Παθολόγο/Γενικό Ιατρό

Παραπεμπτικό για Ψυχίατρο

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προβούν στη διενέργεια:

α) των προβλεπόμενων μικροβιολογικών εξετάσεων και β) ακτινογραφίας θώρακα και εν συνεχεία να προσκομίσουν τα ανωτέρω αποτελέσματα, το παραπεμπτικό για Παθολόγο/Γενικό Ιατρό καθώς και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα Παθολόγο ή Γενικό/ή Ιατρό, ο/η οποίος/α θα προχωρήσει στη συμπλήρωση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

Αντιστοίχως, για τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης, απαιτείται η προσκόμιση του παραπεμπτικού για Ψυχίατρο και του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα Ψυχίατρο, προκειμένου να συμπληρωθεί η αντίστοιχη γνωμάτευση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πλήρη συμπλήρωση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης από τους/τις δύο γνωματεύοντες/ουσες ιατρούς, το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί σε ευκρινή μορφή και να υποβληθεί, αποκλειστικά σε μορφή αρχείου PDF μεγέθους έως 2MB.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη με το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) επιλέγοντας την αίτηση «1Κ/2024 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης».

Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων, ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Επίσης, οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 6 Οκτωβρίου 2025 και όχι νωρίτερα από τις 6 Ιουλίου 2025.

Υποψήφιες οι οποίες τελούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας δεν συμπληρώνουν ούτε υποβάλλουν το ανωτέρω δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Αντ΄ αυτού επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας γνωμάτευση γυναικολόγου από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας τους (εγκυμοσύνη ή λοχεία). Οι εν λόγω υποψήφιες θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις.

Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης είναι απαραίτητο να σαρωθεί και να επισυναφθεί στην αίτηση σε ευκρινή μορφή (σε αρχείο τύπου pdf και όχι σε αρχείο τύπου φωτογραφίας). Το έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, περιλαμβάνοντας τα απαιτούμενα πεδία, καθώς και τις υπογραφές, τις ημερομηνίες και τις σφραγίδες των δύο αρμόδιων ιατρών.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο και εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας (από 15/09/2025 έως και 6/10/2025), αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθούν ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότατα, θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες από την προκήρυξη αθλητικές δοκιμασίες.