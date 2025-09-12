Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Ασύμβατα με την κλίμακα της πίεσης που βιώνουν τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίοι τα μέτρα Μητσοτάκη.

Η έρευνα της MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε στον Νομό Αττικής αμέσως μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναδεικνύει με σαφήνεια το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στις ανάγκες των πολιτών. Τα μέτρα, παρότι κοστολογούνται σε πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για το 2026, δεν πείθουν ότι μπορούν να απαντήσουν στο βασικό πρόβλημα της εποχής: την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης και την πίεση των νοικοκυριών να «βγάλουν» τον μήνα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νέα φορολογική κλίμακα. Για οικογένειες με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος θα είναι 600 ευρώ, δηλαδή περίπου 50 ευρώ τον μήνα. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 68,4% δηλώνει ότι το μεγαλύτερο βάρος προέρχεται από τα τρόφιμα, με τις τιμές να αυξάνονται συνεχώς. Ένα ποσό 50 ευρώ δεν μπορεί να καλύψει ούτε την εβδομαδιαία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, πόσο μάλλον να ανακουφίσει ουσιαστικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Αντίστοιχα, για έναν άγαμο με εισόδημα 20.000 ευρώ η ελάφρυνση ανέρχεται σε 200 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή λιγότερο από 17 ευρώ τον μήνα. Σε μια συγκυρία όπου η πλειονότητα δηλώνει ότι το εισόδημά της εξαντλείται σε τρεις εβδομάδες, το ποσό αυτό μοιάζει περισσότερο με συμβολικό παρά με πραγματικό αντίβαρο στην ακρίβεια.

Ακόμη και για κατηγορίες με πιο γενναίες ελαφρύνσεις, όπως οι πολύτεκνοι με τέσσερα παιδιά, το κέρδος αφορά κυρίως νοικοκυριά με εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ. Όμως, η ίδια έρευνα δείχνει ότι σχεδόν το μισό των πολιτών κόβει από τρόφιμα, υγεία και εκπαίδευση για να ανταποκριθεί στις ανελαστικές δαπάνες. Για αυτούς, οι μειώσεις φόρου δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί η πραγματική πίεση.

Επιπλέον, τα μέτρα δεν δίνουν ουσιαστική λύση στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 73,1% δηλώνει ότι οι εξαγγελίες δεν τις στηρίζουν, ενώ οι ίδιοι οι επιχειρηματίες αναφέρουν ως μεγαλύτερα εμπόδια την έλλειψη ρευστότητας, τα υψηλά κόστη λειτουργίας και τις οφειλές. Παρά τα κίνητρα στη φορολογία, η καθημερινή λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης εξακολουθεί να καθορίζεται από την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών – και αυτή παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, που ζητά το 73% των πολιτών, δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο. Έτσι, το πιο άμεσο και χειροπιαστό αίτημα των νοικοκυριών και της αγοράς μένει εκτός, ενισχύοντας την αίσθηση ότι τα μέτρα δεν «κουμπώνουν» στις πραγματικές προτεραιότητες.

Με αυτόν τον τρόπο, τα οφέλη που ανακοινώθηκαν φαίνονται μικρά, αποσπασματικά και, κυρίως, ασύμβατα με την κλίμακα της πίεσης που βιώνουν τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίοι. Γι’ αυτό και η πλειοψηφία δηλώνει ότι τα μέτρα δεν επαρκούν – όχι επειδή δεν αναγνωρίζουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά επειδή αυτές δεν αρκούν για να ισοφαρίσουν την καθημερινή φθορά της ακρίβειας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

5 Φυτά εσωτερικού χώρου που βελτιώνουν την υγεία σας

5 Φυτά εσωτερικού χώρου που βελτιώνουν την υγεία σας

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Έρχονται δύο νέα πακέτα με παροχές - Θορυβημένη η κυβέρνηση από τη στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις

Έρχονται δύο νέα πακέτα με παροχές - Θορυβημένη η κυβέρνηση από τη στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις

Πολιτική
Μητσοτάκης σε εμίρη του Κατάρ: Ανεπίτρεπτη η παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας

Μητσοτάκης σε εμίρη του Κατάρ: Ανεπίτρεπτη η παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας

Πολιτική
Τρεις στους 5 αποδοκιμάζουν τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Τρεις στους 5 αποδοκιμάζουν τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Επιχειρήσεις
Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπέργκαμ: Στο επίκεντρο ενέργεια και αμερικανικό LNG

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπέργκαμ: Στο επίκεντρο ενέργεια και αμερικανικό LNG

Πολιτική

NETWORK

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

healthstat.gr
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
Ένα αυτόνομο ρομπότ δοκιμάστηκε στην Ολυμπία Οδό

Ένα αυτόνομο ρομπότ δοκιμάστηκε στην Ολυμπία Οδό

ienergeia.gr
Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

healthstat.gr
Έλαιο φραγκόσυκου: Τα 4 μεγάλα οφέλη του για το δέρμα

Έλαιο φραγκόσυκου: Τα 4 μεγάλα οφέλη του για το δέρμα

healthstat.gr
Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

healthstat.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr