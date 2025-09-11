Games
ΑΑΔΕ: Πλέον η δικαστική ακύρωση τελωνειακού προστίμου θα επηρεάζει και τους συνυπαίτιους

Η γνωμοδότηση κοινοποιήθηκε σε όλες τις τελωνειακές αρχές της χώρας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 35/2025 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 197 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Η γνωμοδότηση κοινοποιήθηκε σε όλες τις τελωνειακές αρχές της χώρας και έχει στόχο να διευκρινίσει πώς επεκτείνεται το δεδικασμένο σε υποθέσεις απλών τελωνειακών παραβάσεων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΝΣΚ, όταν δικαστήριο κρίνει ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και ακυρώνει την καταλογιστική πράξη επιβολής προστίμου για τον προσφεύγοντα, τότε η ίδια απόφαση καλύπτει και τον συνυπαίτιο στον οποίο είχε επιβληθεί το ίδιο πρόστιμο.

Αυτό ισχύει ακόμη και αν ο δεύτερος συνυπαίτιος δεν συμμετείχε στη δίκη ως διάδικος ή αν η δική του προσφυγή απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους. Ουσιαστικά, το δεδικασμένο της ακυρωτικής απόφασης επεκτείνεται και σε εκείνον, αφού το δικαστήριο έκρινε ότι η ίδια παράβαση δεν υφίσταται.

Η απόφαση αυτή θεωρείται σημαντική γιατί βάζει τέλος σε νομικές ασάφειες που δημιουργούσαν άνιση μεταχείριση μεταξύ συνυπαίτιων για την ίδια υπόθεση. Στο εξής, όταν ένα δικαστήριο ακυρώνει πρόστιμο για έναν εκ των εμπλεκομένων, το ίδιο αποτέλεσμα θα ισχύει και για τον άλλο ή τους άλλους συνυπαίτιους, χωρίς να χρειάζεται νέα δίκη.

