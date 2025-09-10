Κυριάκος Πιερρακάκης: «Μέρισμα δικαιοσύνης» τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή

Ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να επιστρέψει τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή στην κοινωνία, λέγοντας πως «είναι μέρισμα δικαιοσύνης το να πιάνεις τη φοροδιαφυγή και να δίνεις τα χρήματα αυτά πίσω στον κόσμο».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε ως «κοινωνικό μέρισμα» τα έσοδα ύψους 3,9 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη διετία 2024-2025 από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Palace Radio της Λάρισας, τόνισε ότι «τα 3,9 δισ. ευρώ την τελευταία διετία είναι στην πραγματικότητα το μέρισμα που έρχεται αυτή τη στιγμή στους πολίτες», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση μετά τη Μεταπολίτευση.

Αναφερόμενος στο κόστος των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί, ξεκαθάρισε ότι «την πρώτη χρονιά τα μέτρα κάνουν 1,76 δισ. ευρώ, ενώ τη δεύτερη χρονιά θα κοστίζουν 2,5 δισ. ευρώ». Το όριο του 1,76 δισ. ευρώ, όπως είπε, είναι απαράβατο καθώς υπέρβασή του θα οδηγούσε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στόχευση των φοροαπαλλαγών, οι οποίες –όπως τόνισε– αφορούν όλες τις οικογένειες, με διαφοροποίηση σε νέους και πολύτεκνους. «Αλλάζει ο τρόπος που φορολογούμε. Μετά από δεκαετίες, η φορολογία θα γίνεται με βάση τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στο χαρακτήρα κοινωνικής δικαιοσύνης της μεταρρύθμισης.

Σχολιάζοντας τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για «τη μεγάλη ευκαιρία της χώρας», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρνοντας ως παράδειγμα τη διαφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ με την Τσεχία, η οποία από υποδεέστερη το 2004 έχει πλέον ξεπεράσει την Ελλάδα κατά 30%.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «η εποχή της αυταρέσκειας έχει τελειώσει» και πως η κυβέρνηση προχωρά «βήμα-βήμα, όροφο-όροφο» για την οικοδόμηση ενός νέου οικονομικού μοντέλου. «Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, βλέπουμε αύξηση ξένων επενδύσεων, άνοδο στις εξαγωγές, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί που μπορούμε. Θα φτάσουμε μόνο με σκληρή δουλειά, σχέδιο και καθημερινή βελτίωση», τόνισε χαρακτηριστικά.