Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Μέρισμα δικαιοσύνης» τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Μέρισμα δικαιοσύνης» τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή
Ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να επιστρέψει τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή στην κοινωνία, λέγοντας πως «είναι μέρισμα δικαιοσύνης το να πιάνεις τη φοροδιαφυγή και να δίνεις τα χρήματα αυτά πίσω στον κόσμο».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε ως «κοινωνικό μέρισμα» τα έσοδα ύψους 3,9 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη διετία 2024-2025 από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Palace Radio της Λάρισας, τόνισε ότι «τα 3,9 δισ. ευρώ την τελευταία διετία είναι στην πραγματικότητα το μέρισμα που έρχεται αυτή τη στιγμή στους πολίτες», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση μετά τη Μεταπολίτευση.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να επιστρέψει τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή στην κοινωνία, λέγοντας πως «είναι μέρισμα δικαιοσύνης το να πιάνεις τη φοροδιαφυγή και να δίνεις τα χρήματα αυτά πίσω στον κόσμο». Παράλληλα, επισήμανε πως η χώρα έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση 80 φόρων, ασκώντας κριτική στην πρόταση της αντιπολίτευσης για «πατριωτικό φόρο», η οποία –όπως ανέφερε– στο παρελθόν οδήγησε σε υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης.

Αναφερόμενος στο κόστος των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί, ξεκαθάρισε ότι «την πρώτη χρονιά τα μέτρα κάνουν 1,76 δισ. ευρώ, ενώ τη δεύτερη χρονιά θα κοστίζουν 2,5 δισ. ευρώ». Το όριο του 1,76 δισ. ευρώ, όπως είπε, είναι απαράβατο καθώς υπέρβασή του θα οδηγούσε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στόχευση των φοροαπαλλαγών, οι οποίες –όπως τόνισε– αφορούν όλες τις οικογένειες, με διαφοροποίηση σε νέους και πολύτεκνους. «Αλλάζει ο τρόπος που φορολογούμε. Μετά από δεκαετίες, η φορολογία θα γίνεται με βάση τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στο χαρακτήρα κοινωνικής δικαιοσύνης της μεταρρύθμισης.

Σχολιάζοντας τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για «τη μεγάλη ευκαιρία της χώρας», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρνοντας ως παράδειγμα τη διαφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ με την Τσεχία, η οποία από υποδεέστερη το 2004 έχει πλέον ξεπεράσει την Ελλάδα κατά 30%.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «η εποχή της αυταρέσκειας έχει τελειώσει» και πως η κυβέρνηση προχωρά «βήμα-βήμα, όροφο-όροφο» για την οικοδόμηση ενός νέου οικονομικού μοντέλου. «Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, βλέπουμε αύξηση ξένων επενδύσεων, άνοδο στις εξαγωγές, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί που μπορούμε. Θα φτάσουμε μόνο με σκληρή δουλειά, σχέδιο και καθημερινή βελτίωση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Άνοιγμα σχολείων: Με αγιασμό η πρεμιέρα στις τάξεις - Τα νέα μαθήματα και οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ

Άνοιγμα σχολείων: Με αγιασμό η πρεμιέρα στις τάξεις - Τα νέα μαθήματα και οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ

Παιδεία
Στα 2,2 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής το 2025

Στα 2,2 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής το 2025

Οικονομία
Οι 47 βουλευτές που πέρασαν από τον Δένδια, οι 35 από τον Πιερρακάκη και το... δακτυλίδι

Οι 47 βουλευτές που πέρασαν από τον Δένδια, οι 35 από τον Πιερρακάκη και το... δακτυλίδι

Παιχνίδια Εξουσίας
Πιερρακάκης: Γιατί η κυβέρνηση δεν μείωσε τους συντελεστές ΦΠΑ

Πιερρακάκης: Γιατί η κυβέρνηση δεν μείωσε τους συντελεστές ΦΠΑ

Οικονομία

NETWORK

Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

healthstat.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
ΕΛ.ΑΣ.: Η ανακοίνωση για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο που πήρε «φακελάκι»

ΕΛ.ΑΣ.: Η ανακοίνωση για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο που πήρε «φακελάκι»

healthstat.gr
Eurostat: 1 στους 6 θανάτους νέων οφείλεται σε αυτοκτονία

Eurostat: 1 στους 6 θανάτους νέων οφείλεται σε αυτοκτονία

healthstat.gr
Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

healthstat.gr