Πότε η πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου - Η κίνηση «κλειδί» για τα χρήματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες ενοικιαστές. Τι πρέπει να γνωρίζουν για την πληρωμή.

Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν την επιστροφή ενοικίου, με την καταβολή των ποσών να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση σχεδίαζε να αυξήσεις και το επίδομα ενοικίου μάζι με τα υπόλοιπα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, όπως το επίδομα παιδιού και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ωστόσο, ρεπορτάζ πριν από την ΔΕΘ ανέφεραν την πρόθεση της κυβέρνησης να κόψει την αύξηση στο επίδομα ενοικίου καθώς είχε προγραμματίσει την επιστροφή ενός ενοικίου σε ενοικιαστές.

Εντούτοις, η κυβέρνηση δεν αυξάνει κανένα από τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και μένει σε αυτό που είχε προαναγγείλει προ μηνών, την επιστροφή ενοικίου.

Διαδικασία – Τι χρειάζεται

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη συμπληρώσει στη φορολογική τους δήλωση τον αριθμό μισθωτηρίου (Κωδικός 081) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια.

Όσοι όμως δεν τον έχουν δηλώσει, μπορούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση της μισθωτικής σχέσης.

Το ύψος της επιστροφής

Η επιστροφή αφορά το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου (είτε για κύρια κατοικία είτε για φοιτητική), με ανώτατα όρια:

Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ, αυξημένα κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια αντιστοιχούν σε εκείνα του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ»: