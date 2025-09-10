Games
Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε Φωτογραφία: AP Photo/Giannis Papanikos
Οι απαντήσεις σε 15 ερωτήσεις για το νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή η αναμόρφωση του μισθολογίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, με τις αυξήσεις να φτάνουν κατά μέσο όρο τα 110 ευρώ τον μήνα. Το νέο σύστημα εισάγει έναν βασικό μισθό που θα καθορίζεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον βαθμό, καταργώντας τα 35 κλιμάκια που ίσχυαν έως σήμερα. Η αλλαγή καλύπτει τόσο τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, και θεωρείται ότι καθιερώνει μια πιο «γραμμική» και δίκαιη λογική, αφού κάθε δύο ή τρία χρόνια οι ένστολοι θα βλέπουν τον μισθό τους να αυξάνεται, είτε λόγω συμπλήρωσης χρόνου υπηρεσίας είτε λόγω προαγωγής.

Το Dnews.gr χαρτογραφεί μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις όλες τις αλλαγές στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

1. Τι αλλάζει στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας;

Ο βασικός μισθός θα υπολογίζεται πλέον με βάση τα έτη υπηρεσίας και θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον βαθμό, αντικαθιστώντας το σημερινό σύστημα με 35 κλιμάκια.

2. Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται οι αυξήσεις στους μισθούς;

Οι νέες αποδοχές θα καταβληθούν με τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Αν καθυστερήσει η εφαρμογή, θα δοθούν αναδρομικά.

3. Πόσα θα είναι τα νέα κλιμάκια;

Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε περίπου 20, ώστε να υπάρξει πιο δίκαιη και γραμμική κατανομή μισθών.

4. Πόσο θα αυξηθεί κατά μέσο όρο ο μισθός;

Η μέση αύξηση κυμαίνεται στα 110 ευρώ τον μήνα, αλλά μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με έτη υπηρεσίας και βαθμό.

5. Υπάρχουν κατηγορίες προσωπικού με μεγαλύτερες αυξήσεις;

Ναι. Οι ανώτεροι αξιωματικοί θα δουν αυξήσεις που ξεπερνούν τα 200 ευρώ τον μήνα, ενώ οι υπαξιωματικοί και οι ΟΒΑ θα έχουν μικρότερες αλλά ουσιαστικές ενισχύσεις.

6. Πώς θα υπολογίζεται ο νέος βασικός μισθός;

Θα είναι κοινός για όλους με βάση τα χρόνια υπηρεσίας, ενώ πάνω σε αυτόν θα εφαρμόζεται προσαύξηση με συντελεστή που εξαρτάται από τον βαθμό.

7. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας;

Ναι, ο βασικός μισθός παραμένει κοινός, αλλά οι προσαυξήσεις βάσει βαθμού έχουν διαφορά 1%-2% λόγω διαφορετικής βαθμολογικής εξέλιξης.

8. Τι προβλέπεται για τα επιδόματα θέσης ευθύνης;

Αυξάνονται σημαντικά. Για παράδειγμα, ο ταγματάρχης θα λαμβάνει 100 ευρώ από 39, ενώ για τους αρχηγούς των Σωμάτων το επίδομα ανεβαίνει στα 600 ευρώ.

9. Θα υπάρξει νέο επίδομα διοίκησης;

Ναι. Ξεκινά από 150 ευρώ για ταγματάρχες και φτάνει έως 400 ευρώ για τους ανώτατους αξιωματικούς.

10. Ποιο είναι το όφελος για τις Ένοπλες Δυνάμεις σε σχέση με την προσέλκυση νέων στελεχών;

Με τις αυξήσεις επιχειρείται να γίνει πιο ελκυστική η στρατιωτική σταδιοδρομία, καθώς τα τελευταία χρόνια υπήρχε μείωση ενδιαφέροντος για τις στρατιωτικές σχολές.

11. Οι αυξήσεις είναι ίδιες για όλους;

Όχι. Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανάλογα με κατηγορία, βαθμό και έτη υπηρεσίας. Η μέση αύξηση δίνει ενδεικτική εικόνα, αλλά μπορεί να φτάσει έως και 300 ευρώ.

12. Ποιες είναι οι μέσες αυξήσεις ανά κατηγορία στις Ένοπλες Δυνάμεις;

Στην κατηγορία Α΄ (ανώτεροι αξιωματικοί) είναι 276 ευρώ, στη Β΄ (υπαξιωματικοί) 128 ευρώ και στη Γ΄ (ΟΒΑ) 103 ευρώ.

13. Τι ισχύει για την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό;

Ισχύει το ίδιο σύστημα με τις Ένοπλες Δυνάμεις, με μέση αύξηση 111 ευρώ. Υπάρχουν αντίστοιχες διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία.

14. Θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις πέρα από το νέο μισθολόγιο;

Ναι. Έχουν ήδη δοθεί το επίδομα επικινδυνότητας (100 ευρώ), η αύξηση 30 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ από τον Ιανουάριο έρχεται μείωση φόρου εισοδήματος και από τον Απρίλιο νέα αύξηση βάσει κατώτατου μισθού.

15. Πώς χαρακτηρίζει το υπουργείο τις αλλαγές αυτές;

Ως «διαρθρωτική αναβάθμιση» που καθιστά το μισθολόγιο πιο δίκαιο, πιο διαφανές και αναλογικό, συνδέοντας άμεσα την εξέλιξη μισθού με την υπηρεσιακή πορεία και τον βαθμό.

