Σε ποια χώρα της Ευρώπης αυξήθηκε περισσότερο η τιμή της σοκολάτας

Ο πρωτοφανής πληθωρισμός στις τιμές της σοκολάτας έχει ασκήσει πίεση στα κέρδη των παραγωγών, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως.

Λόγω της κακής συγκομιδής στην Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, τους μεγαλύτερους παραγωγούς κακάο στον κόσμο, παγκοσμίως η τιμή της σοκολάτας έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες της ΕΕ οι καταναλωτές έχουν δει μεγαλύτερη αύξηση τιμών.

Η Πολωνία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις ανατιμήσεις, καθώς σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος η τιμής της σοκολάτας έχει εκτοξευτεί κατά 39,1%.

Σε όλη την Ευρώπη, οι τιμές ήταν κατά μέσο όρο 21,1% υψηλότερες τον Μάιο σε σχέση με έναN χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Άλλες χώρες που ανέφεραν αξιοσημείωτες αυξήσεις τιμών είναι η Εσθονία (+37,9%), η Λιθουανία (+36,5%), η Λετονία (+33,2%), η Σουηδία (+28,0%) και η Φινλανδία (+26,0%).

Οι αυξήσεις ήταν λιγότερο έντονες στο Λουξεμβούργο (+5,2%), την Κύπρο (+9,0%), την Ιταλία (+12,0%), τη Μάλτα (+12,2%) και την Αυστρία (+13,4%).

Η τιμή του κακάο έφτασε μέχρι και τα 13.000 ευρώ/τόνο και οι αναλυτές αναμένουν ότι η τιμή του θα παραμείνει στα 9.000 ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023/2024, η παγκόσμια αγορά κακάο υπέστη μείωση της παραγωγής. Ο Διεθνής Οργανισμός Κακάο εκτίμησε ότι η παραγωγή μειώθηκε κατά περίπου 10% σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν.

Οι ειδικοί αποδίδουν την πτώση της παραγωγής στις κακές καιρικές συνθήκες - συμπεριλαμβανομένων των έντονων βροχοπτώσεων που ακολουθούνται από μεγαλύτερες από το συνηθισμένο ξηρές περιόδους - την κλιματική αλλαγή και τις πιέσεις ασθενειών στις καλλιέργειες στη Δυτική Αφρική.

Οι αναλυτές της αγοράς έχουν εκτιμήσει ότι το έλλειμμα προσφοράς κακάο — η διαφορά μεταξύ της ζήτησης και αυτού που μπορεί να προσφέρει η αγορά — αυξήθηκε σε 478.000 τόνους κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023/2024, το υψηλότερο έλλειμμα εδώ και 60 χρόνια.

Ο πρωτοφανής πληθωρισμός στις τιμές της σοκολάτας έχει ασκήσει πίεση στα κέρδη των παραγωγών, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Euronews.com