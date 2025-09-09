Σε ποια χώρα της Ευρώπης αυξήθηκε περισσότερο η τιμή της σοκολάτας

Λόγω της κακής συγκομιδής στην Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, τους μεγαλύτερους παραγωγούς κακάο στον κόσμο, παγκοσμίως η τιμή της σοκολάτας έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες της ΕΕ οι καταναλωτές έχουν δει μεγαλύτερη αύξηση τιμών.
Η Πολωνία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις ανατιμήσεις, καθώς σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος η τιμής της σοκολάτας έχει εκτοξευτεί κατά 39,1%.
Σε όλη την Ευρώπη, οι τιμές ήταν κατά μέσο όρο 21,1% υψηλότερες τον Μάιο σε σχέση με έναN χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Άλλες χώρες που ανέφεραν αξιοσημείωτες αυξήσεις τιμών είναι η Εσθονία (+37,9%), η Λιθουανία (+36,5%), η Λετονία (+33,2%), η Σουηδία (+28,0%) και η Φινλανδία (+26,0%).
Οι αυξήσεις ήταν λιγότερο έντονες στο Λουξεμβούργο (+5,2%), την Κύπρο (+9,0%), την Ιταλία (+12,0%), τη Μάλτα (+12,2%) και την Αυστρία (+13,4%).
Η τιμή του κακάο έφτασε μέχρι και τα 13.000 ευρώ/τόνο και οι αναλυτές αναμένουν ότι η τιμή του θα παραμείνει στα 9.000 ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.
Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023/2024, η παγκόσμια αγορά κακάο υπέστη μείωση της παραγωγής. Ο Διεθνής Οργανισμός Κακάο εκτίμησε ότι η παραγωγή μειώθηκε κατά περίπου 10% σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν.
Οι ειδικοί αποδίδουν την πτώση της παραγωγής στις κακές καιρικές συνθήκες - συμπεριλαμβανομένων των έντονων βροχοπτώσεων που ακολουθούνται από μεγαλύτερες από το συνηθισμένο ξηρές περιόδους - την κλιματική αλλαγή και τις πιέσεις ασθενειών στις καλλιέργειες στη Δυτική Αφρική.
Οι αναλυτές της αγοράς έχουν εκτιμήσει ότι το έλλειμμα προσφοράς κακάο — η διαφορά μεταξύ της ζήτησης και αυτού που μπορεί να προσφέρει η αγορά — αυξήθηκε σε 478.000 τόνους κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023/2024, το υψηλότερο έλλειμμα εδώ και 60 χρόνια.
Ο πρωτοφανής πληθωρισμός στις τιμές της σοκολάτας έχει ασκήσει πίεση στα κέρδη των παραγωγών, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως.
