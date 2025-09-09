Προσλήψεις 32 υπαλλήλων στον δήμο Καλλιθέας

Θέσεις εργασίας στο δημόσιο.

Ο Δήμος Καλλιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 32 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Καλλιθέας, που εδρεύει στην Καλλιθέα της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των κλάδο/ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως:& α) 67 μετών και β) κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν, με βάση την με αρ. πρωτ. 34571/30.06.2025 ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2025 (Α.Δ.Α.: 93ΛΒΩΕΚ-81Ρ), την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση, ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤE ή ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥE και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμο Καλλιθέας Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κας Π. Δεικτάκη (τηλ. επικοινωνίας: 213 2070410, 412, 413, 414, 417).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τρίτη 09/09/2025 έως και την Πέμπτη 18/09/2025.