Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

«Εκκωφαντική σιωπή» στη ΔΕΘ για εστίαση και ΜμΕ, για αδιαφορία και «χαμένη χρονιά» κάνουν λόγο οι επιχειρήσεις

«Εκκωφαντική σιωπή» στη ΔΕΘ για εστίαση και ΜμΕ, για αδιαφορία και «χαμένη χρονιά» κάνουν λόγο οι επιχειρήσεις Φωτογραφία: Eurokinissi
Εκτός εξαγγελιών και άρα ελαφρύνσεων έμειναν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα.

Οι αυξημένες ενεργειακές δαπάνες, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση εξακολουθούν να στραγγαλίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Παρ’ όλα αυτά, οι παράγοντες αυτοί δεν βρήκαν καμία θέση στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.

Η απογοήτευση αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις τοποθετήσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), οι οποίες κάνουν λόγο για «καμπανάκι κινδύνου» αναφορικά με την επιβίωση των επιχειρήσεων.

Το ΒΕΑ υπενθυμίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99,9% της ελληνικής επιχειρηματικότητας και απασχολούν πάνω από το 87% του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, οι πάγιες διεκδικήσεις τους αγνοούνται, με αποτέλεσμα η βιοτεχνία και η μεταποίηση να φθίνουν, περιορίζοντας συνολικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας.

Η ΓΣΕΒΕΕ, από την πλευρά της, σημειώνει ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση έχουν κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά δεν αγγίζουν τους μηχανισμούς που δημιουργούν το υψηλό κόστος ζωής και λειτουργίας. Όπως τονίζει, το όποιο όφελος από τις παροχές χάνεται γρήγορα, καταλήγοντας πάλι στα ολιγοπώλια της αγοράς ενέργειας, τροφίμων και μεγάλων εμπορικών αλυσίδων.

Ανάλογη είναι και η τοποθέτηση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, που αναγνωρίζει τη σημασία των εξαγγελιών για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων, αλλά υπογραμμίζει ότι η καθημερινότητα των μικρών επιχειρήσεων απέχει δραματικά από τις διακηρύξεις.

Η οργή της εστίασης

Η ΠΟΕΣΕ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την «εκκωφαντική σιωπή» της κυβέρνησης απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Όπως υπογραμμίζει, οι επιχειρήσεις εστίασης βιώνουν καθημερινά την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, τη μείωση της κατανάλωσης και την έλλειψη μέτρων στήριξης, γεγονός που οδηγεί πολλές εξ αυτών στο κλείσιμο.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι:

  • Η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τον ΦΠΑ στο 13% για καφέδες, ροφήματα και μη αλκοολούχα ποτά, παρά τις δεσμεύσεις της.
  • Δεν προχώρησε σε καμία ουσιαστική παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος.
  • Παραβλέπει τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, που αποτελεί βασικό αίτημα του κλάδου.
  • «Όταν σβήνουν τα φώτα στην εστίαση, σκοτεινιάζει ολόκληρη η κοινωνία και η οικονομία», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η εικόνα για τις μικρές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ, οι μικρές επιχειρήσεις είδαν τον τζίρο τους να υποχωρεί και στα δύο εξάμηνα του 2024, με πάνω από τις μισές να καταγράφουν μείωση στη ρευστότητά τους. Παράλληλα, το λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευθεί κατά σχεδόν 40% μέσα σε τρία χρόνια, ενώ ο πληθωρισμός και η ενεργειακή ακρίβεια ασκούν ασφυκτική πίεση. Παρά τα δεδομένα αυτά, ο πρωθυπουργός δεν έκανε καμία σχετική αναφορά στη ΔΕΘ, σημειώνει η Συνομοσπονδία.

Το ΒΕΑ για ακόμη μια «χαμένη χρονιά»

Με σφοδρή κριτική υποδέχθηκε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και το ΒΕΑ, κάνοντας λόγο για «επιδεικτική αδιαφορία» της κυβέρνησης απέναντι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. «Οι ανακοινώσεις είχαν κοινωνικό πρόσημο, αλλά η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά εκτός. Οι βιοτέχνες και οι επαγγελματίες δεν αντέχουν άλλες κούφιες υποσχέσεις», τονίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Δαμίγος.

Σύμφωνα με το ΒΕΑ, η μη αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων και η ανάγκη στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, ισοδυναμεί με συνειδητή επιλογή περιθωριοποίησης των μικρών επιχειρήσεων.

Αιτήματα που αγνοούνται συστηματικά

Το ΒΕΑ είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν και πάλι στην κυβερνητική ατζέντα:

  • Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και μείωση φορολογίας επιχειρήσεων στο 20%.
  • Αναθεώρηση της τεκμαρτής φορολόγησης.
  • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και νέα ρύθμιση 120 δόσεων για παλαιές οφειλές.
  • Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για ενίσχυση ρευστότητας.
  • Προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυση τεχνικών επαγγελμάτων.
  • Αδειοδότηση βιοτεχνικών επαγγελμάτων μέσω των Επιμελητηρίων και δημιουργία Εθνικού Μητρώου Αδειών.

«Οι προτάσεις αυτές εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων. Η απόρριψή τους δεν είναι απλώς αδυναμία· είναι πολιτική επιλογή», καταλήγει ο κ. Δαμίγος.

Το Επιμελητήριο δηλώνει πως θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις και δεν θα μείνει σιωπηλό απέναντι στην αδιαφορία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Ενεργειακή κρίση: Η αδράνεια της Ευρώπης 1 χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι - Σε μειονεκτική θέση η Ελλάδα

Ενεργειακή κρίση: Η αδράνεια της Ευρώπης 1 χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι - Σε μειονεκτική θέση η Ελλάδα

Οικονομία
Έρχονται νέα λουκέτα στις επιχειρήσεις - Παγωμένοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μετά τη ΔΕΘ

Έρχονται νέα λουκέτα στις επιχειρήσεις - Παγωμένοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μετά τη ΔΕΘ

Οικονομία
Επιθεώρηση Εργασίας: Τσουχτερά πρόστιμα σε επιχειρήσεις για εργασία στον καύσωνα

Επιθεώρηση Εργασίας: Τσουχτερά πρόστιμα σε επιχειρήσεις για εργασία στον καύσωνα

Ελλάδα
«Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη: 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

«Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη: 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

Οικονομία

NETWORK

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

healthstat.gr
Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

healthstat.gr
METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

ienergeia.gr
Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

ienergeia.gr
ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

healthstat.gr
Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

healthstat.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

ienergeia.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr