«Εκκωφαντική σιωπή» στη ΔΕΘ για εστίαση και ΜμΕ, για αδιαφορία και «χαμένη χρονιά» κάνουν λόγο οι επιχειρήσεις

Εκτός εξαγγελιών και άρα ελαφρύνσεων έμειναν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα.

Οι αυξημένες ενεργειακές δαπάνες, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση εξακολουθούν να στραγγαλίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Παρ’ όλα αυτά, οι παράγοντες αυτοί δεν βρήκαν καμία θέση στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.

Η απογοήτευση αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις τοποθετήσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), οι οποίες κάνουν λόγο για «καμπανάκι κινδύνου» αναφορικά με την επιβίωση των επιχειρήσεων.

Το ΒΕΑ υπενθυμίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99,9% της ελληνικής επιχειρηματικότητας και απασχολούν πάνω από το 87% του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, οι πάγιες διεκδικήσεις τους αγνοούνται, με αποτέλεσμα η βιοτεχνία και η μεταποίηση να φθίνουν, περιορίζοντας συνολικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας.

Η ΓΣΕΒΕΕ, από την πλευρά της, σημειώνει ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση έχουν κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά δεν αγγίζουν τους μηχανισμούς που δημιουργούν το υψηλό κόστος ζωής και λειτουργίας. Όπως τονίζει, το όποιο όφελος από τις παροχές χάνεται γρήγορα, καταλήγοντας πάλι στα ολιγοπώλια της αγοράς ενέργειας, τροφίμων και μεγάλων εμπορικών αλυσίδων.

Ανάλογη είναι και η τοποθέτηση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, που αναγνωρίζει τη σημασία των εξαγγελιών για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων, αλλά υπογραμμίζει ότι η καθημερινότητα των μικρών επιχειρήσεων απέχει δραματικά από τις διακηρύξεις.

Η οργή της εστίασης

Η ΠΟΕΣΕ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την «εκκωφαντική σιωπή» της κυβέρνησης απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Όπως υπογραμμίζει, οι επιχειρήσεις εστίασης βιώνουν καθημερινά την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, τη μείωση της κατανάλωσης και την έλλειψη μέτρων στήριξης, γεγονός που οδηγεί πολλές εξ αυτών στο κλείσιμο.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι:

Η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τον ΦΠΑ στο 13% για καφέδες, ροφήματα και μη αλκοολούχα ποτά, παρά τις δεσμεύσεις της.

Δεν προχώρησε σε καμία ουσιαστική παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος.

Παραβλέπει τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, που αποτελεί βασικό αίτημα του κλάδου.

«Όταν σβήνουν τα φώτα στην εστίαση, σκοτεινιάζει ολόκληρη η κοινωνία και η οικονομία», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η εικόνα για τις μικρές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ, οι μικρές επιχειρήσεις είδαν τον τζίρο τους να υποχωρεί και στα δύο εξάμηνα του 2024, με πάνω από τις μισές να καταγράφουν μείωση στη ρευστότητά τους. Παράλληλα, το λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευθεί κατά σχεδόν 40% μέσα σε τρία χρόνια, ενώ ο πληθωρισμός και η ενεργειακή ακρίβεια ασκούν ασφυκτική πίεση. Παρά τα δεδομένα αυτά, ο πρωθυπουργός δεν έκανε καμία σχετική αναφορά στη ΔΕΘ, σημειώνει η Συνομοσπονδία.

Το ΒΕΑ για ακόμη μια «χαμένη χρονιά»

Με σφοδρή κριτική υποδέχθηκε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και το ΒΕΑ, κάνοντας λόγο για «επιδεικτική αδιαφορία» της κυβέρνησης απέναντι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. «Οι ανακοινώσεις είχαν κοινωνικό πρόσημο, αλλά η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά εκτός. Οι βιοτέχνες και οι επαγγελματίες δεν αντέχουν άλλες κούφιες υποσχέσεις», τονίζει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Δαμίγος.

Σύμφωνα με το ΒΕΑ, η μη αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων και η ανάγκη στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, ισοδυναμεί με συνειδητή επιλογή περιθωριοποίησης των μικρών επιχειρήσεων.

Αιτήματα που αγνοούνται συστηματικά

Το ΒΕΑ είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν και πάλι στην κυβερνητική ατζέντα:

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και μείωση φορολογίας επιχειρήσεων στο 20%.

Αναθεώρηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και νέα ρύθμιση 120 δόσεων για παλαιές οφειλές.

Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για ενίσχυση ρευστότητας.

Προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυση τεχνικών επαγγελμάτων.

Αδειοδότηση βιοτεχνικών επαγγελμάτων μέσω των Επιμελητηρίων και δημιουργία Εθνικού Μητρώου Αδειών.

«Οι προτάσεις αυτές εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων. Η απόρριψή τους δεν είναι απλώς αδυναμία· είναι πολιτική επιλογή», καταλήγει ο κ. Δαμίγος.

Το Επιμελητήριο δηλώνει πως θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις και δεν θα μείνει σιωπηλό απέναντι στην αδιαφορία.