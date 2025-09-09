Games
Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα
Η πρόβλεψη για τα εξαρτώμενα τέκνα ξεχωρίζει, καθώς αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα πολλών νοικοκυριών και διορθώνει μια αδικία που είχε καταγραφεί εδώ και χρόνια.

Το οικονομικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ θα εξαιρούνται πλέον τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αλλαγής στα τεκμήρια διαβίωσης, που περιλαμβάνει μειώσεις για αυτοκίνητα, κατοικίες και σκάφη. Ωστόσο, η πρόβλεψη για τα εξαρτώμενα τέκνα ξεχωρίζει, καθώς αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα πολλών νοικοκυριών και διορθώνει μια αδικία που είχε καταγραφεί εδώ και χρόνια.

Η παρέμβαση αυτή στοχεύει να διορθώσει μια στρέβλωση που οδηγούσε χιλιάδες νέους, κυρίως φοιτητές και εργαζόμενους σε περιστασιακές ή χαμηλά αμειβόμενες θέσεις, να βρίσκονται αντιμέτωποι με τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο από το πραγματικό τους.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε φυσικό πρόσωπο, ακόμη και αν δηλώνει μηδενικά εισοδήματα, βαρύνεται με μια ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη 3.000 ευρώ (ή 5.000 ευρώ για τους έγγαμους). Η πρόβλεψη αυτή εφαρμόζεται ανεξαιρέτως, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει και τα προστατευόμενα μέλη οικογενειών. Έτσι, για παράδειγμα, ένας φοιτητής που δηλώνει 2.500 ευρώ από μερική απασχόληση, θεωρούνταν ότι έχει τουλάχιστον 5.500 ευρώ τεκμαρτό εισόδημα, καθώς προστίθενταν τα 3.000 ευρώ της ελάχιστης δαπάνης. Το γεγονός αυτό οδηγούσε σε φορολογικές επιβαρύνσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Με τη νέα ρύθμιση, τα εξαρτώμενα τέκνα που αποκτούν δικό τους εισόδημα, από εργασία, υποτροφίες ή άλλες πηγές, δεν θα υπόκεινται σε αυτή την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη. Η εξαίρεση αυτή αναμένεται να ανακουφίσει σημαντικά οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν ή κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, καθώς δεν θα δημιουργούνται τεχνητές φορολογικές υποχρεώσεις. Στόχος είναι να στηριχθεί η απασχόληση και να μην αποθαρρύνονται οι νέοι από το να δηλώνουν επίσημα τα εισοδήματά τους.

