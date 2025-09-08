Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Πότε ξεκινούν οι αυξήσεις στις συντάξεις

Πότε ξεκινούν οι αυξήσεις στις συντάξεις Φωτογραφία: Eurokinissi
Την αύξηση των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου και την σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ το Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ξεκινά η νέα φάση στις αυξήσεις των συντάξεων, με ποσοστό που αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 2,6% – 2,7%, σύμφωνα με τις προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας. Πρόκειται για την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος που συνδέεται άμεσα με την κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς».

Συγκεκριμένα, από το 2026 η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 50%, επιτρέποντας σε περισσότερους συνταξιούχους να δουν πραγματικές αυξήσεις στο εκκαθαριστικό τους. Εκείνοι που ήδη έχουν μηδενίσει την προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση, ενώ όσοι διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά θα δουν μόνο το 50% της αύξησης, μέχρι αυτή να «σβήσει» μελλοντικά.

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς προβλέπεται για την 1η Ιανουαρίου 2027, γεγονός που σημαίνει ότι από εκείνη τη χρονιά και μετά, όλοι οι συνταξιούχοι θα δικαιούνται το 100% κάθε ετήσιας αύξησης, ανεξαρτήτως προηγούμενων διαφορών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελαφρύνσεις στο τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς

Ελαφρύνσεις στο τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς

Οικονομία
Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Ιανουάριο του 2026

Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Ιανουάριο του 2026

Οικονομία

Υπενθυμίζεται ότι για το 2025 εφαρμόστηκε αύξηση 2,4%, η οποία ενσωματώθηκε ήδη στη σύνταξη Ιανουαρίου, που καταβλήθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2024.

Οι επόμενοι μήνες αναμένονται κρίσιμοι, καθώς θα οριστικοποιηθούν τα ποσοστά βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης, ενώ το ενδιαφέρον των συνταξιούχων στρέφεται πλέον στα Χριστούγεννα του 2026, οπότε και θα φανεί ποιοι θα λάβουν το σύνολο της αύξησης και ποιοι θα συνεχίσουν να βλέπουν «κουτσουρεμένα» ποσά.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για όσους παίρνουν κλοζαπίνη – Αναθεωρημένες συστάσεις

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για όσους παίρνουν κλοζαπίνη – Αναθεωρημένες συστάσεις

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις για όσους έχουν προσωπική διαφορά

Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις για όσους έχουν προσωπική διαφορά

Οικονομία
Παιχνίδι με τις λέξεις για τις αυξήσεις στις συντάξεις και την προσωπική διαφορά

Παιχνίδι με τις λέξεις για τις αυξήσεις στις συντάξεις και την προσωπική διαφορά

Οικονομία
Ανέπαφο το επίδομα 250 ευρώ στις συντάξεις

Ανέπαφο το επίδομα 250 ευρώ στις συντάξεις

Οικονομία
20 απαντήσεις για το πακέτο της ΔΕΘ: Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι απογοητευμένοι

20 απαντήσεις για το πακέτο της ΔΕΘ: Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι απογοητευμένοι

Οικονομία

NETWORK

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

ienergeia.gr
Άνοια: Τα παιχνίδια που βοηθούν στη διατήρηση της μνήμης

Άνοια: Τα παιχνίδια που βοηθούν στη διατήρηση της μνήμης

healthstat.gr
Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

ienergeia.gr
FDA: Το νέο μέτρο κατά των «μαϊμού» Ozempic που κυκλοφορούν στην αγορά

FDA: Το νέο μέτρο κατά των «μαϊμού» Ozempic που κυκλοφορούν στην αγορά

healthstat.gr
Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

ienergeia.gr
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

healthstat.gr
Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

healthstat.gr
Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

ienergeia.gr