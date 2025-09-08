Πότε ξεκινούν οι αυξήσεις στις συντάξεις

Την αύξηση των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου και την σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ το Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ξεκινά η νέα φάση στις αυξήσεις των συντάξεων, με ποσοστό που αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 2,6% – 2,7%, σύμφωνα με τις προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας. Πρόκειται για την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος που συνδέεται άμεσα με την κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς».

Συγκεκριμένα, από το 2026 η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 50%, επιτρέποντας σε περισσότερους συνταξιούχους να δουν πραγματικές αυξήσεις στο εκκαθαριστικό τους. Εκείνοι που ήδη έχουν μηδενίσει την προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση, ενώ όσοι διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά θα δουν μόνο το 50% της αύξησης, μέχρι αυτή να «σβήσει» μελλοντικά.

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς προβλέπεται για την 1η Ιανουαρίου 2027, γεγονός που σημαίνει ότι από εκείνη τη χρονιά και μετά, όλοι οι συνταξιούχοι θα δικαιούνται το 100% κάθε ετήσιας αύξησης, ανεξαρτήτως προηγούμενων διαφορών.

Υπενθυμίζεται ότι για το 2025 εφαρμόστηκε αύξηση 2,4%, η οποία ενσωματώθηκε ήδη στη σύνταξη Ιανουαρίου, που καταβλήθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2024.

Οι επόμενοι μήνες αναμένονται κρίσιμοι, καθώς θα οριστικοποιηθούν τα ποσοστά βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης, ενώ το ενδιαφέρον των συνταξιούχων στρέφεται πλέον στα Χριστούγεννα του 2026, οπότε και θα φανεί ποιοι θα λάβουν το σύνολο της αύξησης και ποιοι θα συνεχίσουν να βλέπουν «κουτσουρεμένα» ποσά.