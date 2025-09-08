Ελαφρύνσεις στο τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Τις παρεμβάσεις στο καθεστώς του ελάχιστου εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών, που έχουν ως στόχο την ελάφρυνση συγκεκριμένων κατηγοριών φορολογουμένων, ανέλυσε το οικονομικό επιτελείο στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ και η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από το φορολογικό έτος 2025, δηλαδή για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2026.

Συγκεκριμένα, επεκτείνεται η πρόβλεψη για μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος που ισχύει σήμερα για οικισμούς έως 500 κατοίκους ή για δημοτικές κοινότητες εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 άτομα, ώστε πλέον να καλύπτει όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Με αυτόν τον τρόπο εντάσσονται στη ρύθμιση ακόμη 176 οικισμοί που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν οριακά.

Παράλληλα, εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, για το έτος γέννησης του παιδιού τους αλλά και για τα δύο επόμενα έτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 6.000 γυναίκες θα επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Παραδείγματα

Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που διαμένει και δραστηριοποιείται σε οικισμό εκτός Αττικής με 1.200 κατοίκους, μέχρι σήμερα δεν είχε μείωση στο τεκμαρτό ελάχιστο εισόδημά του, καθώς το όριο κάλυπτε μόνο οικισμούς έως 500 κατοίκους. Με τη νέα ρύθμιση, θα υπαχθεί στη μείωση κατά 50%, άρα αν το ελάχιστο εισόδημα οριζόταν π.χ. στις 10.000 ευρώ, θα φορολογηθεί τεκμαρτά για 5.000 ευρώ.

Μια νέα μητέρα που αποκτά παιδί το 2025 και εργάζεται ως λογίστρια με «μπλοκάκι» απαλλάσσεται από το τεκμαρτό εισόδημα τόσο για το έτος γέννησης όσο και για τα δύο επόμενα. Αυτό σημαίνει ότι αν το τεκμαρτό εισόδημά της ανερχόταν σε 9.000 ευρώ, η απαλλαγή θα της γλιτώσει φόρους για τρία συναπτά έτη, δίνοντάς της ουσιαστική οικονομική ανάσα.

Ένας ακόμη ελεύθερος επαγγελματίας που ζει σε ορεινό χωριό με 450 κατοίκους στην Ήπειρο είχε ήδη τη μείωση κατά 50%. Η νέα ρύθμιση δεν αλλάζει κάτι γι’ αυτόν, αλλά επεκτείνει το ίδιο προνόμιο στον γειτονικό οικισμό με 1.400 κατοίκους που μέχρι τώρα έμενε εκτός.