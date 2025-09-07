Χατζηδάκης: Η αύξηση των εισοδημάτων έρχεται με σοβαρές πολιτικές και όχι από θαυματοποιούς με λεφτόδεντρα

Άνοδος του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και πρόσθετες αυξήσεις στο Δημόσιο από τον Απρίλιο του 2026.

«Υπήρχε ένα αφήγημα από την αντιπολίτευση, ότι από τη μια η κυβέρνηση δεν δίνει χρήματα ενώ από την άλλη υπάρχουν κάποιοι καλοί άνθρωποι που θα μοιράσουν "λεφτά στον κοσμάκη"». Με τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν χθες και εκείνες που είχαν προηγηθεί τον Απρίλιο το αφήγημα αυτό καταρρέει. Διότι αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, βρίσκει έσοδα για το κοινωνικό μέρισμα χωρίς να αυξάνει τους φορολογικούς συντελεστές. Αντίθετα τους μειώνει. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι χρειαζόμαστε σοβαρούς διαχειριστές και όχι ανθρώπους που δήθεν σκίζουν τα ρούχα τους για τον κόσμο».

Αυτό επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σε συνέχεια των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«Εμείς», τόνισε επίσης, «προχωρούμε σταθερά. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Από την άλλη κάποιοι παριστάνουν τους φιλεύσπλαχνους, ή διαθέτουν "λεφτόδεντρα". Δεν παραγνωρίζουμε τα προβλήματα στην κοινωνία, ιδιαίτερα την ακρίβεια τα τελευταία χρόνια, αλλά προσπαθούμε να παραμένουμε όσο γίνεται περισσότερο σεμνοί και αποτελεσματικοί. Και να θυμόμαστε πως όσο περισσότερο ανεβαίνεις τόσο περισσοτέρων ανθρώπων υπηρέτης πρέπει να γίνεσαι».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

Για την εισοδηματική πολιτική στο Δημόσιο: Πέραν της αύξησης του εισοδήματος που θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι λόγω της μείωσης της φορολογίας, θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση στους μισθούς στο Δημόσιο ανάλογα με την αύξηση στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Όπως επίσης θα υπάρξει και σημαντική αύξηση για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που θα εφαρμοστεί από φέτος τον Οκτώβριο με το νέο μισθολόγιο.

Για τη νέα φορολογική κλίμακα: Η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι οριζόντια. Δεν ισχύει μόνο για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αλλά και για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους συνταξιούχους και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και η μείωση του φόρου είναι μεγαλύτερη γι' αυτούς που έχουν περισσότερα παιδιά.

Για τις συντάξεις: Πέρα από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς υπάρχει το επίδομα των 250 ευρώ που θα δίνεται από εφέτος καθώς και το όφελος από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Για την ακρίβεια: Όταν κάποιος λόγω της μείωσης των φόρων έχει παραπάνω 800, 1.000, ή 2.000 ευρώ το χρόνο στην τσέπη του, αυτό επιδρά και ως προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Για τους νέους: Όλη η συζήτηση από την αντιπολίτευση και από διάφορους σχολιαστές ήταν για τον 13ο μισθό. Είχαν ξεχαστεί άλλες σημαντικές κατηγορίες στη δημόσια συζήτηση, όπως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι νέοι, σαν να μην υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία.

Για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά με έως 1.500 κατοίκους: Είναι ένα μήνυμα στήριξης της υπαίθρου με έντονο κοινωνικό αλλά και εθνικό χρώμα.

Για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους στο βόρειο και νότιο Αιγαίο: Έως τώρα ο μειωμένος συντελεστής ίσχυε σε πέντε νησιά όπου υπήρχαν δομές για μετανάστες. Τώρα επεκτείνεται στα ακριτικά και τη Σαμοθράκη. Ήταν ένα πάγιο και εύλογο αίτημα.

Για τις παρεμβάσεις στην παιδεία: Επιδιώκουμε να μην είναι η τρίτη Λυκείου μια χρονιά άγχους και ατελείωτων φροντιστηρίων, αλλά να κανονικοποιηθεί και να εξαρτάται η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο από την συνολικότερη επίδοση στο λύκειο. Οι αλλαγές δεν θα γίνουν ξαφνικά. Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος τετραετίας, αφού προηγηθεί διάλογος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν πρέπει να γίνουν με όρους κλασικής, πολιτικάντικης αντιπαράθεσης, αλλά να συζητήσουμε πως θα μειώσουμε το άγχος στα παιδιά.

«Οι παρεμβάσεις αυτές», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «δεν είναι αποτέλεσμα γενναιοδωρίας αλλά μίας σοβαρής πολιτικής που ασκείται τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με πιο ευνοϊκούς όρους σε σχέση με τη Γαλλία και την Ιταλία είναι ενδεικτικό της προόδου που έχει γίνει. Την πρόοδο αυτή θέλουμε να την διαφυλάξουμε, γι' αυτό και μετράμε τις δυνατότητες και πάμε μέχρι εκεί που αντέχουμε. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε καθεστώς επιτήρησης στο όνομα του όποιου λαϊκισμού ή εκλογικής σκοπιμότητας».