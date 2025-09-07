Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Χατζηδάκης: Η αύξηση των εισοδημάτων έρχεται με σοβαρές πολιτικές και όχι από θαυματοποιούς με λεφτόδεντρα

Χατζηδάκης: Η αύξηση των εισοδημάτων έρχεται με σοβαρές πολιτικές και όχι από θαυματοποιούς με λεφτόδεντρα Φωτογραφία: Eurokinissi
Άνοδος του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και πρόσθετες αυξήσεις στο Δημόσιο από τον Απρίλιο του 2026.

«Υπήρχε ένα αφήγημα από την αντιπολίτευση, ότι από τη μια η κυβέρνηση δεν δίνει χρήματα ενώ από την άλλη υπάρχουν κάποιοι καλοί άνθρωποι που θα μοιράσουν "λεφτά στον κοσμάκη"». Με τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν χθες και εκείνες που είχαν προηγηθεί τον Απρίλιο το αφήγημα αυτό καταρρέει. Διότι αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, βρίσκει έσοδα για το κοινωνικό μέρισμα χωρίς να αυξάνει τους φορολογικούς συντελεστές. Αντίθετα τους μειώνει. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι χρειαζόμαστε σοβαρούς διαχειριστές και όχι ανθρώπους που δήθεν σκίζουν τα ρούχα τους για τον κόσμο».

Αυτό επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σε συνέχεια των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«Εμείς», τόνισε επίσης, «προχωρούμε σταθερά. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Από την άλλη κάποιοι παριστάνουν τους φιλεύσπλαχνους, ή διαθέτουν "λεφτόδεντρα". Δεν παραγνωρίζουμε τα προβλήματα στην κοινωνία, ιδιαίτερα την ακρίβεια τα τελευταία χρόνια, αλλά προσπαθούμε να παραμένουμε όσο γίνεται περισσότερο σεμνοί και αποτελεσματικοί. Και να θυμόμαστε πως όσο περισσότερο ανεβαίνεις τόσο περισσοτέρων ανθρώπων υπηρέτης πρέπει να γίνεσαι».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Για την εισοδηματική πολιτική στο Δημόσιο: Πέραν της αύξησης του εισοδήματος που θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι λόγω της μείωσης της φορολογίας, θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση στους μισθούς στο Δημόσιο ανάλογα με την αύξηση στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Όπως επίσης θα υπάρξει και σημαντική αύξηση για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που θα εφαρμοστεί από φέτος τον Οκτώβριο με το νέο μισθολόγιο.
  • Για τη νέα φορολογική κλίμακα: Η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι οριζόντια. Δεν ισχύει μόνο για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αλλά και για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους συνταξιούχους και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και η μείωση του φόρου είναι μεγαλύτερη γι' αυτούς που έχουν περισσότερα παιδιά.
  • Για τις συντάξεις: Πέρα από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς υπάρχει το επίδομα των 250 ευρώ που θα δίνεται από εφέτος καθώς και το όφελος από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.
  • Για την ακρίβεια: Όταν κάποιος λόγω της μείωσης των φόρων έχει παραπάνω 800, 1.000, ή 2.000 ευρώ το χρόνο στην τσέπη του, αυτό επιδρά και ως προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
  • Για τους νέους: Όλη η συζήτηση από την αντιπολίτευση και από διάφορους σχολιαστές ήταν για τον 13ο μισθό. Είχαν ξεχαστεί άλλες σημαντικές κατηγορίες στη δημόσια συζήτηση, όπως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι νέοι, σαν να μην υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία.
  • Για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά με έως 1.500 κατοίκους: Είναι ένα μήνυμα στήριξης της υπαίθρου με έντονο κοινωνικό αλλά και εθνικό χρώμα.
  • Για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους στο βόρειο και νότιο Αιγαίο: Έως τώρα ο μειωμένος συντελεστής ίσχυε σε πέντε νησιά όπου υπήρχαν δομές για μετανάστες. Τώρα επεκτείνεται στα ακριτικά και τη Σαμοθράκη. Ήταν ένα πάγιο και εύλογο αίτημα.
  • Για τις παρεμβάσεις στην παιδεία: Επιδιώκουμε να μην είναι η τρίτη Λυκείου μια χρονιά άγχους και ατελείωτων φροντιστηρίων, αλλά να κανονικοποιηθεί και να εξαρτάται η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο από την συνολικότερη επίδοση στο λύκειο. Οι αλλαγές δεν θα γίνουν ξαφνικά. Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος τετραετίας, αφού προηγηθεί διάλογος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν πρέπει να γίνουν με όρους κλασικής, πολιτικάντικης αντιπαράθεσης, αλλά να συζητήσουμε πως θα μειώσουμε το άγχος στα παιδιά.

«Οι παρεμβάσεις αυτές», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «δεν είναι αποτέλεσμα γενναιοδωρίας αλλά μίας σοβαρής πολιτικής που ασκείται τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με πιο ευνοϊκούς όρους σε σχέση με τη Γαλλία και την Ιταλία είναι ενδεικτικό της προόδου που έχει γίνει. Την πρόοδο αυτή θέλουμε να την διαφυλάξουμε, γι' αυτό και μετράμε τις δυνατότητες και πάμε μέχρι εκεί που αντέχουμε. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε καθεστώς επιτήρησης στο όνομα του όποιου λαϊκισμού ή εκλογικής σκοπιμότητας».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

ΔΕΘ 2025: Τι ώρα δίνει συνέντευξη Τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΕΘ 2025: Τι ώρα δίνει συνέντευξη Τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πολιτική
Μητσοτάκης, Παραστατίδης και «πλαγιαρισμός»

Μητσοτάκης, Παραστατίδης και «πλαγιαρισμός»

Ο Πληροφοριοδότης
Γεωργιάδης για μείωση φορολογίας φυσικών προσώπων: Η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα

Γεωργιάδης για μείωση φορολογίας φυσικών προσώπων: Η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα

Πολιτική
ΔΕΘ 2025: Χαμός στο «Χ» για τον μηδενικό φόρο στους νέους εργαζόμενους

ΔΕΘ 2025: Χαμός στο «Χ» για τον μηδενικό φόρο στους νέους εργαζόμενους

Οικονομία

NETWORK

Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

healthstat.gr
Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

healthstat.gr
Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

healthstat.gr