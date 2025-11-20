Σε περίπου δέκα ημέρες αναμένεται να «τρέξουν» οι νέες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες, έπειτα από το «ναι» της Κομισιόν στο κυβερνητικό σχέδιο αλλαγών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο Open το πρωί της Πέμπτης, «χθες το βράδυ ήρθε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων».

Μετά την έγκριση «πάμε στους υπολογιστές και τον αλγόριθμο για να πληρωθούν οι επιδοτήσεις σε περίπου 10 ημέρες», υποστήριξε.

«Τώρα είναι η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, το 70%, που θα πληρωθεί με το υβριδικό σύστημα. Στη συνέχεια με τους αναγκαίους ελέγχους θα πληρωθεί το 30%, υπάρχει το μέτρο 23 για τους αγρότες που πάνω κάτω θα καταβληθεί λίγο μετά. Επίσης μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν πληρωθεί μικρότερα προγράμματα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Προναγγελία δεύτερης πληρωμής «για τους έντιμους»

Σύμφωνα πάντα με τον Κωστή Χατζηδάκη, οι έλεγχοι φέτος θα γίνουν με ένα υβριδικό σύστημα με δηλώσεις ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ για τους αγρότες, ενώ «στην κτηνοτροφία θα βασιστούμε σε κάποια στοιχεία ως προς την παραγωγή γάλακτος και κρέατος και την αγορά ζωοτροφών. Αυτά θα είναι τεκμήρια ώστε να προκύπτει κατά προσέγγιση ο αριθμός των ζώων που έχει ο κάθε κτηνοτρόφος».

Παράλληλα «η τεχνική λύση σταματά και θα υπάρχει το κριτήριο ομορότητας. Μπορώ να δηλώνω βοσκοτόπια μόνο στον νομό μου και τους όμορους νομούς έτσι ώστε να έχουμε εκλογίκευση του συστήματος»

Σε ό,τοο αφορά το 2026, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι «θα έχουμε εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη γεωργία με χρήση δορυφόρων όσον αφορά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στην κτηνοτροφία θα έχουμε ένα τσιπάκι που θα τοποθετείται στα αιγοπρόβατα για να καταγράφεται ο ακριβής αριθμός των ζώων»

Ο Κωστή Χατζηδάκης ανακοίνωσε, τέλος, ότι «επειδή εφαρμόζουμε το νέο σύστημα θα περισσέψουν χρήματα και αυτά δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους».

Κάλεσμα για πανθεσσαλικό μπλόκο από τους αγρότες

Από την πλευρά τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι παίρνουν θέσεις μάχης και προγραμματίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις - με προοπτική να στηθεί κοινό πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας, στην Εθνική Οδό, πιθανόν στις αρχές Δεκεμβρίου (3-5/12).

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Ηλεία, ενώ αναμένεται κλιμάκωση του αγώνα σε όλη περιφέρεια, με βασικά αιτήματα την αποδέσμευση των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ.

Υπενθυμίζεται πως στη χθεσινή σύσκεψη των αγροτών που πραγματοποιήθηκε στα Φάρσαλα, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας κατέληξαν σε κοινή κατεύθυνση ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας.

Οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στη σύσκεψη συνέκλιναν στην ανάγκη κοινής παρουσίας όλων των Θεσσαλών αγροτών, με ξεκάθαρη πρόθεση για συγκρότηση ενός μεγάλου, ενιαίου πανθεσσαλικού μπλόκου.

Η κατάσταση με τις ζωονόσους, τις καθυστερήσεις πληρωμών και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων έχει φέρει πολλούς παραγωγούς σε απόγνωση, δημιουργώντας έντονη ανησυχία για την επιβίωση των κοπαδιών και την οικονομική βιωσιμότητα των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προγραμματιστεί δύο σημαντικές κινητοποιήσεις, με την πρώτη να πραγματοποιείται σήμερα στις 11:30 στον Κόμβο στο Ρουπάκι, ενώ η δεύτερη θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου στις 19:00 στην Πάτρα, με τη συμμετοχή αγροτών από όλη την περιοχή, ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι διεκδικήσεις τους.