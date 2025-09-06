ΔΕΘ: Ο κατάλογος με τα μέτρα για φορολογία, συντάξεις, ενοίκια που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Δείτε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για συντάξεις, ενοίκια και φορολογία.

Μέτρα για το Στεγαστικό

Παρεμβαίνουμε στην αγορά ακινήτων - Χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 - 24.000 ευρώ

Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων

Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία

Η Ώρα της Περιφέρειας

Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους - καταργείται εντελώς το 2027

Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες: Νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Μέτρα υπέρ των συνταξιούχων:

Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 - καταργείται πλήρως το 2027

Πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

Τεκμήρια

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους

Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Ραγδαία αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Η νέα φορολογική κλίμακα.

Πρόκειται για μειώσεις σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες, εκτός από τον κατώτατο συντελεστή του 9%. Μάλιστα ανάλογα με τα παιδιά θα μειώνονται επιπλέον οι φορολογικοί συντελεστές.

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

από 22% στο 18% με ένα παιδί,

στο 16% με δύο παιδιά,

στο 9% για τρίτεκνους,

μηδέν για πολύτεκνους.

-Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ:

με 2 παιδιά 600 ευρώ,

με 3 παιδιά 1.300 ευρώ,

με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

- ετήσιο όφελος:

χωρίς παιδιά 400 ευρώ,

με 1 παιδί 800 ευρώ,

με 2 παιδιά 1.200 ευρώ,

με 3 παιδιά 2.100 ευρώ,

με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Νέοι έως 25 ετών με εισόδημα μέχρι 20.000

Μηδέν φόρος.

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ