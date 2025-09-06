Games
ΔΕΘ: Ο κατάλογος με τα μέτρα για φορολογία, συντάξεις, ενοίκια που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Δείτε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για φορολογία, συντάξεις, ενοίκια.

Μέτρα για το Στεγαστικό

  • Παρεμβαίνουμε στην αγορά ακινήτων - Χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 - 24.000 ευρώ
  • Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων
  • Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία

Η Ώρα της Περιφέρειας

  • Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους - καταργείται εντελώς το 2027
  • Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες: Νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Μέτρα υπέρ των συνταξιούχων:

  • Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 - καταργείται πλήρως το 2027
  • Πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

Τεκμήρια

  • Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους
  • Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Ραγδαία αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Η νέα φορολογική κλίμακα.

Πρόκειται για μειώσεις σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες, εκτός από τον κατώτατο συντελεστή του 9%. Μάλιστα ανάλογα με τα παιδιά θα μειώνονται επιπλέον οι φορολογικοί συντελεστές.

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

  • από 22% στο 18% με ένα παιδί,
  • στο 16% με δύο παιδιά,
  • στο 9% για τρίτεκνους,
  • μηδέν για πολύτεκνους.

-Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ:

  • με 2 παιδιά 600 ευρώ,
  • με 3 παιδιά 1.300 ευρώ,
  • με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

- ετήσιο όφελος:

  • χωρίς παιδιά 400 ευρώ,
  • με 1 παιδί 800 ευρώ,
  • με 2 παιδιά 1.200 ευρώ,
  • με 3 παιδιά 2.100 ευρώ,
  • με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Νέοι έως 25 ετών με εισόδημα μέχρι 20.000

Μηδέν φόρος.

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

