Οικονομία

Με μικρή πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Με μικρή πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών
Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ο ΟΠΑΠ με 2,44% στα 18,77 ευρώ, η Σαράντης με 1,91% στα 11,82 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου με 1,86% στα 4,22 ευρώ.

Πτώση 0,47% κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στις 2.023,05 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε οριακή άνοδο 0,07%, ενώ ο δείκτης τραπεζών κατέγραψε κέρδη 2,39%.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 158,97 εκατ. ευρώ, με πακέτα συναλλαγών αξίας 25,22 εκατ. ευρώ και συνολικό όγκο 29,63 εκατ. τεμαχίων. Στο σύνολο της αγοράς, 45 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 74 που υποχώρησαν. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.204,25 μονάδες με απώλειες 0,44%, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης στις 5.093,31 μονάδες με -0,45% και ο FTSEM της μεσαίας στις 2.895,62 μονάδες με -0,36%.

Στη σημερινή συνεδρίαση η Alpha ενισχύθηκε κατά 1,03% στα 3,51 ευρώ, ενώ η Eurobank υποχώρησε 1,73% στα 3,18 ευρώ, η ΕΤΕ 0,61% στα 12,23 ευρώ και η Πειραιώς 0,12% στα 6,84 ευρώ. Στον FTSE ξεχώρισαν τα ΕΛΠΕ με άνοδο 1,6% στα 8,28 ευρώ, η Optima με 1,57% στα 7,77 ευρώ και η ΔΕΗ με 1,43% στα 14,15 ευρώ. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ο ΟΠΑΠ με 2,44% στα 18,77 ευρώ, η Σαράντης με 1,91% στα 11,82 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου με 1,86% στα 4,22 ευρώ.

Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Aegean με 1,31% στα 11,29 ευρώ, η Τιτάν με 1,63% στα 29,06 ευρώ και η ΕΥΔΑΠ με 1,68% στα 5,86 ευρώ. Στα mid caps, η Κρι Κρι έκλεισε με άνοδο 1,05% στα 19,3 ευρώ, η Ideal με 1,35% στα 6 ευρώ και η Dimand με 1,04% στα 9,74 ευρώ. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε 2,12% στα 3,22 ευρώ και η Intracom 1,45% στα 3,39 ευρώ.
Η Intralot διατηρήθηκε αμετάβλητη στα 1,20 ευρώ με τον μεγαλύτερο τζίρο στον δείκτη, ενώ η MIG έκλεισε με άνοδο 11,6% στα 4,33 ευρώ και συνολική απόδοση εβδομάδας άνω του 34%.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

