Με μικρή πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Πτώση 0,47% κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στις 2.023,05 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε οριακή άνοδο 0,07%, ενώ ο δείκτης τραπεζών κατέγραψε κέρδη 2,39%.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 158,97 εκατ. ευρώ, με πακέτα συναλλαγών αξίας 25,22 εκατ. ευρώ και συνολικό όγκο 29,63 εκατ. τεμαχίων. Στο σύνολο της αγοράς, 45 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 74 που υποχώρησαν. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.204,25 μονάδες με απώλειες 0,44%, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης στις 5.093,31 μονάδες με -0,45% και ο FTSEM της μεσαίας στις 2.895,62 μονάδες με -0,36%.

Στη σημερινή συνεδρίαση η Alpha ενισχύθηκε κατά 1,03% στα 3,51 ευρώ, ενώ η Eurobank υποχώρησε 1,73% στα 3,18 ευρώ, η ΕΤΕ 0,61% στα 12,23 ευρώ και η Πειραιώς 0,12% στα 6,84 ευρώ. Στον FTSE ξεχώρισαν τα ΕΛΠΕ με άνοδο 1,6% στα 8,28 ευρώ, η Optima με 1,57% στα 7,77 ευρώ και η ΔΕΗ με 1,43% στα 14,15 ευρώ. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ο ΟΠΑΠ με 2,44% στα 18,77 ευρώ, η Σαράντης με 1,91% στα 11,82 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου με 1,86% στα 4,22 ευρώ.

Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Aegean με 1,31% στα 11,29 ευρώ, η Τιτάν με 1,63% στα 29,06 ευρώ και η ΕΥΔΑΠ με 1,68% στα 5,86 ευρώ. Στα mid caps, η Κρι Κρι έκλεισε με άνοδο 1,05% στα 19,3 ευρώ, η Ideal με 1,35% στα 6 ευρώ και η Dimand με 1,04% στα 9,74 ευρώ. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε 2,12% στα 3,22 ευρώ και η Intracom 1,45% στα 3,39 ευρώ.

Η Intralot διατηρήθηκε αμετάβλητη στα 1,20 ευρώ με τον μεγαλύτερο τζίρο στον δείκτη, ενώ η MIG έκλεισε με άνοδο 11,6% στα 4,33 ευρώ και συνολική απόδοση εβδομάδας άνω του 34%.