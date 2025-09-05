Games
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών ανά Ταμείο

Συντάξεις Οκτωβρίου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών ανά Ταμείο Φωτογραφία: UNSPLASH
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τις συντάξεις του Οκτωβρίου.

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Οκτωβρίου ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

- Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

- Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

