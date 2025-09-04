Games
Απαλλαγή κληρονόμων από τα βάρη παλιών οχημάτων - Νέα διαδικασία για οριστική διαγραφή προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Οι κληρονόμοι μπορούν να ζητούν την οριστική διαγραφή του οχήματος.

Την οριστική διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας των οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία τη στιγμή του θανάτου του ιδιοκτήτη τους και ανήκουν στους κληρονόμους προβλέπει εγκύκλιος που υπογράφει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Μέχρι σήμερα, πολλοί κληρονόμοι έρχονταν αντιμέτωποι με ένα αδιέξοδο: τα οχήματα των συγγενών τους, που είχαν τεθεί σε ακινησία, παρέμεναν εγγεγραμμένα στα μητρώα, ακόμα και αν δεν υπήρχε πρόθεση να ξαναβγούν στην κυκλοφορία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρεύονται χιλιάδες «ανενεργά» αυτοκίνητα στα μητρώα του υπουργείου, ενώ οι πολίτες έπρεπε να αντιμετωπίζουν χρονοβόρες διαδικασίες για να απαλλαγούν από την υποχρέωση διατήρησής τους.

Με τη νέα απόφαση, οι κληρονόμοι μπορούν να ζητούν την οριστική διαγραφή του οχήματος, χωρίς να απαιτείται μεταβίβαση ή επαναφορά σε κυκλοφορία. Για παράδειγμα, αν ένας ιδιοκτήτης είχε ένα αυτοκίνητο παροπλισμένο στο γκαράζ του και μετά τον θάνατό του οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν να το κρατήσουν, έχουν πλέον τη δυνατότητα να το οδηγήσουν σε ένα από τα ειδικά εξουσιοδοτημένα κέντρα ανακύκλωσης, να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και να το διαγράψουν οριστικά. Έτσι, αποφεύγεται η ταλαιπωρία αλλά και το ενδεχόμενο να συσσωρεύονται τέλη ή άλλες οικονομικές εκκρεμότητες.

Η διαδικασία αφορά τόσο τους πολίτες όσο και τις εταιρείες ανακύκλωσης και τις δημόσιες υπηρεσίες που εμπλέκονται, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και να μην δημιουργούνται κενά. Για τον λόγο αυτόν έχει εκδοθεί και ειδικό υπόδειγμα βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.

