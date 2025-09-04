ΚΟΤ: Έρχεται το τέλος στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, τι θα γίνει με το κοινωνικό τιμολόγιο

Στο τέλος του 2025 θα σταματήσουν να ισχύουν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Η λήξη της ισχύος των «πράσινων» τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στο τέλος του 2025 δημιουργεί αβεβαιότητα για χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα που επωφελούνται από το Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Αυτά τα νοικοκυριά ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και στηρίζονται σε αυτές τις εκπτώσεις για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Η ερώτηση που τίθεται είναι: Θα υπάρξει ειδική διάταξη που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της στήριξής τους και μετά το τέλος των πράσινων τιμολογίων;

Το ΚΟΤ παρέχεται σε δύο βασικές κατηγορίες:

ΚΟΤ Α’: Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

ΚΟΤ Β’: Νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, με εισοδηματικά όρια που κυμαίνονται από 9.000 έως 18.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού.

Οι δικαιούχοι αυτών των κατηγοριών απολαμβάνουν εκπτώσεις που φτάνουν έως και 7,5 σεντς ανά κιλοβατώρα, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Αυτή η στήριξη είναι κρίσιμη, καθώς βοηθά στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Αν και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) ανακοίνωσε ότι τα πράσινα τιμολόγια θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, δεν έχει υπάρξει σαφής ενημέρωση για το μέλλον των δικαιούχων ΚΟΤ μετά το τέλος του 2025.

Όπως είναι ήδη γνωστό, στο τέλος του 2025 παύει η ισχύς των πράσινων τιμολογίων με την ΡΑΑΕΥ να μην έχει ορίσει τι θα συμβεί με όσους απολαμβάνουν τα προνόμια του κοινωνικού τιμολογίου ρεύματος.

Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί ανησυχία στους δικαιούχους, οι οποίοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένα κόστη ενέργειας εάν δεν υπάρξει κατάλληλη μέριμνα. Θεωρείται αδύνατο ωστόσο να μην δοθεί λύση για αυτή την μεγάλη μερίδα πολιτών ωστόσο, οι δικαιούχοι έχουν αρχίσει τις οχλήσεις προς το υπουργείο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Η ενδεχόμενη κατάργηση ή τροποποίηση των πράσινων τιμολογίων χωρίς την παράλληλη θεσμοθέτηση εναλλακτικών μέτρων στήριξης για τους δικαιούχους ΚΟΤ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της ενεργειακής φτώχειας στη χώρα.