Κόκκινο τιμολόγιο: Γιατί ζητούν αλλαγή στο χρώμα οι πάροχοι

Αντιδράσεις για το χρώμα έχει φέρει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η είσοδος νέου «κόκκινου» τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας.

Το νέο «κόκκινο» τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που σχεδιάζει να εισαγάγει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην αγορά προμήθειας ρεύματος, αναφορικά με το χρώμα του. Αν και οι πάροχοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί, δεν απορρίπτουν την ουσία του μέτρου –την καθιέρωση δηλαδή ενός πιο ευέλικτου προϊόντος που θα εμπλουτίσει τις επιλογές των καταναλωτών– εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη χρωματική σήμανση που επιλέχθηκε. Θεωρούν ότι το «κόκκινο» χρώμα, με τις αρνητικές συνδηλώσεις κινδύνου και αποτροπής που φέρει, ενδέχεται να δημιουργήσει αρνητικό ψυχολογικό αντίκτυπο στο κοινό και τελικά να λειτουργήσει αποθαρρυντικά.

Ο δρόμος για το νέο κόκκινο τιμολόγιο άνοιξε, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν σύντομα και το νέο τιμολόγιο για να επιλέξουν. Το δρόμο άνοιξε το Picasso της Protergia και η ΡΑΕ προχωρά σε άλλαγές προς όφελος των καταναλωτών. Αυτή τη στιγμή είναι το μόνο προϊόν που ξέρεις ακριβώς τι πληρώνεις, καθώς έχει μια χρέωση που ενσωματώνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης που άνοιξε η ΡΑΑΕΥ για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, η ΔΕΗ, η NRG, ο Ήρων, η Volton και η εταιρεία Φυσικό Αέριο υπέβαλαν κοινή επιστολή με τις θέσεις τους, ενώ αντίστοιχη παρέμβαση πραγματοποίησε και η ZeniΘ. Στα κείμενά τους ζητούν από τη Ρυθμιστική Αρχή να επανεξετάσει την επιλογή του κόκκινου και να υιοθετήσει μια διαφορετική χρωματική απόδοση, πιο ουδέτερη ή θετικά φορτισμένη. Προτείνουν, για παράδειγμα, αποχρώσεις όπως γαλάζιο, μωβ ή ροζ, οι οποίες δεν δημιουργούν αρνητικούς συνειρμούς και θα μπορούσαν να ενταχθούν ομαλά δίπλα στις ήδη καθιερωμένες κατηγορίες «πράσινων», «κίτρινων», «μπλε» και «πορτοκαλί» τιμολογίων.

Η ΔΕΗ, σε επίσημη τοποθέτησή της, τονίζει πως το κόκκινο χρώμα είναι παραδοσιακά συνυφασμένο με σήματα κινδύνου, προειδοποίησης ή επείγουσας ανάγκης. Αυτό, σύμφωνα με την επιχείρηση, θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τον μέσο καταναλωτή, ακόμα κι αν το ίδιο το προϊόν είναι προς όφελός του. Για τον λόγο αυτό προτείνει το μωβ ως εναλλακτική, ή οποιοδήποτε άλλο ουδέτερο χρώμα που δεν θα δημιουργεί φόβο ή ανασφάλεια.

Αντίστοιχη είναι και η επιχειρηματολογία της ZeniΘ, η οποία υπογραμμίζει ότι η χρήση του κόκκινου ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία του καταναλωτή, καθώς το χρώμα αυτό συνδέεται ευρέως με προειδοποιήσεις για κίνδυνο ή με αυξημένο κόστος. Μια τέτοια επιλογή, σημειώνει η εταιρεία, μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη αποδοχή του νέου προϊόντος, μειωμένη ζήτηση και απομάκρυνση των πελατών από τα ευέλικτα τιμολόγια, ακριβώς λόγω του φόβου για αβεβαιότητα ή ξαφνικές αυξήσεις.

Παράλληλα, οι εταιρείες δεν μένουν μόνο στη συζήτηση περί χρωμάτων. Ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο που θα διέπει τα νέα τιμολόγια. Συγκεκριμένα, τονίζουν πως το ρυθμιστικό σχήμα πρέπει να επιτρέπει την ενσωμάτωση περισσότερων του ενός «ευέλικτων στοιχείων», ώστε να μην περιορίζονται τα εμπορικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό θεωρούν ότι θα ενισχυθεί η καινοτομία, η διαφοροποίηση και η ανταγωνιστικότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κοινή επιστολή των τεσσάρων προμηθευτών (NRG, Ήρων, Volton, Φυσικό Αέριο) αναφέρει ότι η ΡΑΑΕΥ οφείλει να λάβει υπόψη το συνολικό πλαίσιο των τιμολογίων, έτσι όπως αυτά θα διαμορφωθούν με την προσθήκη των ευέλικτων προϊόντων. Προτείνεται επίσης το νέο μοντέλο να μην περιορίζεται σε ένα μόνο σχήμα σταθερής και μιας ευέλικτης χρέωσης, αλλά να επιτρέπει διαφοροποιήσεις που θα μπορούν να καθορίζονται είτε από τον προμηθευτή είτε από εξωτερικούς παράγοντες, αρκεί οι όροι να είναι σαφείς στον πελάτη και να αποτυπώνονται στη σύμβαση.

Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, θέτει ένα ακόμη ζήτημα: το κατά πόσο θα είναι δυνατή η εφαρμογή προωθητικών ενεργειών στα ευέλικτα προϊόντα. Προτείνει να υπάρξει σαφής πρόβλεψη στη σύμβαση, ώστε να μπορούν να δοθούν εκπτώσεις ή ειδικές παροχές σε συγκεκριμένες περιόδους κατανάλωσης. Παράλληλα, ζητά να αναγνωριστεί ρυθμιστικά η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης όρων σε συμβάσεις ευέλικτων τιμολογίων, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που η αλλαγή είναι ευνοϊκή για τον καταναλωτή ή επιβάλλεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Η ZeniΘ, τέλος, επαναφέρει την ανάγκη για μέγιστη δυνατή ελευθερία στη διαμόρφωση των νέων προϊόντων. Υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να τεθούν τεχνητοί περιορισμοί που θα στερήσουν από τους προμηθευτές τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες προσφορές και συνδυασμούς. Ζητά επίσης τα ευέλικτα τιμολόγια να μπορούν να διατίθενται οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον μήνα, ώστε οι εταιρείες να ανταποκρίνονται δυναμικά στις συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών.

Συνολικά, το βασικό μήνυμα που στέλνουν οι εταιρείες προς τη ΡΑΑΕΥ είναι διπλό: αφενός, η επιλογή του κόκκινου χρώματος πρέπει να επανεξεταστεί, διότι μπορεί να αποθαρρύνει τους πελάτες, και αφετέρου, το νέο πλαίσιο οφείλει να δώσει πραγματική ευελιξία στους παρόχους, ώστε να διατηρηθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

