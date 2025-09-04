Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Κόκκινο τιμολόγιο: Γιατί ζητούν αλλαγή στο χρώμα οι πάροχοι

Κόκκινο τιμολόγιο: Γιατί ζητούν αλλαγή στο χρώμα οι πάροχοι
Αντιδράσεις έχουν προκληθεί από την είσοδο στην αγορά ενέργειας νέου «χρωματιστού» τιμολογίου.

Αντιδράσεις για το χρώμα έχει φέρει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η είσοδος νέου «κόκκινου» τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας.

Το νέο «κόκκινο» τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που σχεδιάζει να εισαγάγει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην αγορά προμήθειας ρεύματος, αναφορικά με το χρώμα του. Αν και οι πάροχοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί, δεν απορρίπτουν την ουσία του μέτρου –την καθιέρωση δηλαδή ενός πιο ευέλικτου προϊόντος που θα εμπλουτίσει τις επιλογές των καταναλωτών– εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη χρωματική σήμανση που επιλέχθηκε. Θεωρούν ότι το «κόκκινο» χρώμα, με τις αρνητικές συνδηλώσεις κινδύνου και αποτροπής που φέρει, ενδέχεται να δημιουργήσει αρνητικό ψυχολογικό αντίκτυπο στο κοινό και τελικά να λειτουργήσει αποθαρρυντικά.

Ο δρόμος για το νέο κόκκινο τιμολόγιο άνοιξε, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν σύντομα και το νέο τιμολόγιο για να επιλέξουν. Το δρόμο άνοιξε το Picasso της Protergia και η ΡΑΕ προχωρά σε άλλαγές προς όφελος των καταναλωτών. Αυτή τη στιγμή είναι το μόνο προϊόν που ξέρεις ακριβώς τι πληρώνεις, καθώς έχει μια χρέωση που ενσωματώνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2026

Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2026

Οικονομία
Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Οικονομία

Στο πλαίσιο της πρόσφατης συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης που άνοιξε η ΡΑΑΕΥ για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, η ΔΕΗ, η NRG, ο Ήρων, η Volton και η εταιρεία Φυσικό Αέριο υπέβαλαν κοινή επιστολή με τις θέσεις τους, ενώ αντίστοιχη παρέμβαση πραγματοποίησε και η ZeniΘ. Στα κείμενά τους ζητούν από τη Ρυθμιστική Αρχή να επανεξετάσει την επιλογή του κόκκινου και να υιοθετήσει μια διαφορετική χρωματική απόδοση, πιο ουδέτερη ή θετικά φορτισμένη. Προτείνουν, για παράδειγμα, αποχρώσεις όπως γαλάζιο, μωβ ή ροζ, οι οποίες δεν δημιουργούν αρνητικούς συνειρμούς και θα μπορούσαν να ενταχθούν ομαλά δίπλα στις ήδη καθιερωμένες κατηγορίες «πράσινων», «κίτρινων», «μπλε» και «πορτοκαλί» τιμολογίων.

Η ΔΕΗ, σε επίσημη τοποθέτησή της, τονίζει πως το κόκκινο χρώμα είναι παραδοσιακά συνυφασμένο με σήματα κινδύνου, προειδοποίησης ή επείγουσας ανάγκης. Αυτό, σύμφωνα με την επιχείρηση, θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τον μέσο καταναλωτή, ακόμα κι αν το ίδιο το προϊόν είναι προς όφελός του. Για τον λόγο αυτό προτείνει το μωβ ως εναλλακτική, ή οποιοδήποτε άλλο ουδέτερο χρώμα που δεν θα δημιουργεί φόβο ή ανασφάλεια.

Αντίστοιχη είναι και η επιχειρηματολογία της ZeniΘ, η οποία υπογραμμίζει ότι η χρήση του κόκκινου ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία του καταναλωτή, καθώς το χρώμα αυτό συνδέεται ευρέως με προειδοποιήσεις για κίνδυνο ή με αυξημένο κόστος. Μια τέτοια επιλογή, σημειώνει η εταιρεία, μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη αποδοχή του νέου προϊόντος, μειωμένη ζήτηση και απομάκρυνση των πελατών από τα ευέλικτα τιμολόγια, ακριβώς λόγω του φόβου για αβεβαιότητα ή ξαφνικές αυξήσεις.

Παράλληλα, οι εταιρείες δεν μένουν μόνο στη συζήτηση περί χρωμάτων. Ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο που θα διέπει τα νέα τιμολόγια. Συγκεκριμένα, τονίζουν πως το ρυθμιστικό σχήμα πρέπει να επιτρέπει την ενσωμάτωση περισσότερων του ενός «ευέλικτων στοιχείων», ώστε να μην περιορίζονται τα εμπορικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό θεωρούν ότι θα ενισχυθεί η καινοτομία, η διαφοροποίηση και η ανταγωνιστικότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κοινή επιστολή των τεσσάρων προμηθευτών (NRG, Ήρων, Volton, Φυσικό Αέριο) αναφέρει ότι η ΡΑΑΕΥ οφείλει να λάβει υπόψη το συνολικό πλαίσιο των τιμολογίων, έτσι όπως αυτά θα διαμορφωθούν με την προσθήκη των ευέλικτων προϊόντων. Προτείνεται επίσης το νέο μοντέλο να μην περιορίζεται σε ένα μόνο σχήμα σταθερής και μιας ευέλικτης χρέωσης, αλλά να επιτρέπει διαφοροποιήσεις που θα μπορούν να καθορίζονται είτε από τον προμηθευτή είτε από εξωτερικούς παράγοντες, αρκεί οι όροι να είναι σαφείς στον πελάτη και να αποτυπώνονται στη σύμβαση.

Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, θέτει ένα ακόμη ζήτημα: το κατά πόσο θα είναι δυνατή η εφαρμογή προωθητικών ενεργειών στα ευέλικτα προϊόντα. Προτείνει να υπάρξει σαφής πρόβλεψη στη σύμβαση, ώστε να μπορούν να δοθούν εκπτώσεις ή ειδικές παροχές σε συγκεκριμένες περιόδους κατανάλωσης. Παράλληλα, ζητά να αναγνωριστεί ρυθμιστικά η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης όρων σε συμβάσεις ευέλικτων τιμολογίων, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που η αλλαγή είναι ευνοϊκή για τον καταναλωτή ή επιβάλλεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Η ZeniΘ, τέλος, επαναφέρει την ανάγκη για μέγιστη δυνατή ελευθερία στη διαμόρφωση των νέων προϊόντων. Υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να τεθούν τεχνητοί περιορισμοί που θα στερήσουν από τους προμηθευτές τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες προσφορές και συνδυασμούς. Ζητά επίσης τα ευέλικτα τιμολόγια να μπορούν να διατίθενται οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον μήνα, ώστε οι εταιρείες να ανταποκρίνονται δυναμικά στις συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών.

Συνολικά, το βασικό μήνυμα που στέλνουν οι εταιρείες προς τη ΡΑΑΕΥ είναι διπλό: αφενός, η επιλογή του κόκκινου χρώματος πρέπει να επανεξεταστεί, διότι μπορεί να αποθαρρύνει τους πελάτες, και αφετέρου, το νέο πλαίσιο οφείλει να δώσει πραγματική ευελιξία στους παρόχους, ώστε να διατηρηθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τιμές στα μπλε τιμολόγια σήμερα

ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

powered by Protergia
My Home Enter (2)(5) € 0,142kWh Πάγιο € 4,9
My Home Online (1) € 0,142kWh Πάγιο € 3,5
myHomeEnterTwo (1) € 0,145 (0.095)kWh Πάγιο € 8
Value Secure 12 Μήνες (3) € 0,099kWh Πάγιο € 9,9
Value Safe More (4) € 0,125kWh Πάγιο € 9,9
Value 4FAMILY (1) € 0,141 (0,089)kWh Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS HOME 4 (3) € 0,098kWh Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS MAX HOME (3) € 0,094kWh Πάγιο € 9,9
Volton Blue 12M (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Maximum (3) € 0,088kWh Πάγιο € 12,9
ELPEDISON Reward Ultra (3) € 0,098kWh Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Zero fee (3) € 0,139kWh Πάγιο € 0
nrg fixed 4U € 0,11kWh Πάγιο € 14,9
nrg fixed on time (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
nrg fixed on time advanced promo € 0,099 (0,088 3 μηνες)kWh Πάγιο € 9,9
Home Fixed € 0,139kWh Πάγιο € 9,9
Power Home Secure Night 2.0 (1) € 0,13 (0,089)kWh Πάγιο € 9,9
Power On! Blue Now 24Μ+ (6) € 0,089kWh Πάγιο € 9,9
Power On! Blue Now 18Μ+ Οικιακό (6) € 0,091kWh Πάγιο € 9,9
Οικιακό FIXED € 0,36kWh Πάγιο € 10
EUNICE Home Fair II € 0,16kWh Πάγιο € 4
Eunice Home EDGE € 0,098 (3)kWh Πάγιο € 7

* Τιμές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • (1) Το πρόγραμμα είναι διζωνικό
  • (2) Πάγια εντολή
  • (3) Συνέπεια
  • (4) Επιπλέον έκπτωση 10€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου
  • (5) 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής
  • (6) Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ

Τιμές με εκπτώσεις και προϋποθέσεις

Οι ανωτέρω τιμές είναι οι πλέον πρόσφατες προσφερόμενες από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναρτώνται στην ΡΑΑΕΥ.

Αναλυτικά όλα τα τιμολόγια όπως αναρτώνται στη ΡΑΑΕΥ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Πότε έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Η εικόνα με τις τιμές σήμερα

Πότε έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Η εικόνα με τις τιμές σήμερα

Οικονομία
Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με νέα τιμολόγια ρεύματος - Τι ανακοινώνουν σήμερα οι εταιρείες

Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με νέα τιμολόγια ρεύματος - Τι ανακοινώνουν σήμερα οι εταιρείες

Οικονομία
Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος και τα πράσινα Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος και τα πράσινα Σεπτεμβρίου

Οικονομία
Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από τον Σεπτέμβριο

Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος από τον Σεπτέμβριο

Οικονομία

NETWORK

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

ienergeia.gr
Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

ienergeia.gr
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

healthstat.gr
Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

healthstat.gr
Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

ienergeia.gr
Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

healthstat.gr
WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

ienergeia.gr