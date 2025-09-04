Games
Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis /ΑΡΧΕΙΟ/ SOOC
Τα αναδρομικά ποσά που θα καταβληθούν τον Σεπτέμβριο δεν θα δηλωθούν όλα μαζί στη χρήση του 2025, αλλά θα κατανεμηθούν στα φορολογικά έτη που πραγματικά αφορούν.

Εντός των επομένων ημερών αναμένονται εξελίξεις για τους συνταξιούχους αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Περίπου 50.000 απόστρατοι, σε σύνολο 70.000, θα λάβουν αναδρομικά ποσά που φτάνουν έως και τα 2.619 ευρώ.

Τα ποσά αυτά προκύπτουν από τον επανυπολογισμό των κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με τον νόμο 4093/2012 και αντιστοιχούν σε 27 μήνες. Οι επιστροφές θα καταβληθούν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους, και θα εμφανιστούν ξεχωριστά στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσά που θα καταβληθούν είναι μεικτά, καθώς υπόκεινται σε κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, ειδική εισφορά αλληλεγγύης και φόρο 20%.

Τα αναδρομικά ποσά που θα καταβληθούν τον Σεπτέμβριο δεν θα δηλωθούν όλα μαζί στη χρήση του 2025, αλλά θα κατανεμηθούν στα φορολογικά έτη που πραγματικά αφορούν.

Συγκεκριμένα, εφόσον τα αναδρομικά αντιστοιχούν σε 27 μήνες - από τον Απρίλιο του 2021 έως και τον Ιούνιο του 2023 - θα επιμεριστούν σε τρεις διαφορετικές χρήσεις: 2021, 2022 και 2023. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε έτος θα απαιτηθεί η υποβολή ξεχωριστής τροποποιητικής δήλωσης Ε1.

Η διαδικασία θα γίνει με βάση τις βεβαιώσεις που θα εκδώσει ο ΕΦΚΑ και θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myAADE. Εκεί θα φαίνονται αναλυτικά τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε έτος, ώστε οι δικαιούχοι να προχωρήσουν σε διορθωτικές δηλώσεις. Οι τροποποιητικές δηλώσεις θα είναι χωρίς πρόστιμο, ενώ ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν για κάθε χρονιά.

Παράλληλα, για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς οι μεγάλες αλλαγές έρχονται τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, τίθεται σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο που αφορά περίπου 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Το νέο καθεστώς προβλέπει αυξήσεις από 13% έως 20%, σηματοδοτώντας μία ουσιαστική ενίσχυση των αποδοχών τους.

Οι αυξήσεις αυτές έρχονται μετά τα πρώτα βήματα που είχαν γίνει νωρίτερα μέσα στη χρονιά: τον Απρίλιο εφαρμόστηκε οριζόντια αύξηση 30 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους, ενώ από τον Ιούλιο προστέθηκε το μηνιαίο επίδομα επικινδυνότητας ύψους 100 ευρώ για τους 155.000 υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

