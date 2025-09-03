Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με στήριξη από τον τραπεζικό κλάδο

Η αξία των συναλλαγών στη συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε στα 169,06 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, με τον όγκο να διαμορφώνεται σε 30,84 εκατ. τεμάχια.

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,51% και διαμορφώθηκε στις 2.032,17 μονάδες, κοντά στα υψηλά ημέρας.

Στήριγμα στην αγορά παρείχε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη του να ενισχύεται κατά 2,36% και να οδηγεί την κίνηση ανοδικά. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 1,59% στις 5.113,67 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε ηπιότερα, στο +0,42% και τις 2.913,04 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 169,06 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, με τον όγκο να διαμορφώνεται σε 30,84 εκατ. τεμάχια. Στο ταμπλό, η εικόνα ήταν ευρύτερα θετική, με 91 μετοχές να κινούνται ανοδικά και 40 πτωτικά. Το γεγονός αυτό ανέτρεψε τη χθεσινή εικόνα, όταν οι πτωτικοί τίτλοι ήταν σχεδόν τριπλάσιοι από τους ανοδικούς.

Η άνοδος δεν περιορίστηκε μόνο στον τραπεζικό κλάδο. Μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης εκτός του χρηματοπιστωτικού χώρου ενισχύθηκαν, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε κλάδους όπως η ενέργεια, η βιομηχανία και οι υποδομές. Ο τζίρος συγκεντρώθηκε κυρίως σε τραπεζικές μετοχές, αλλά υπήρξαν εισροές και σε άλλους τίτλους με αυξημένο ενδιαφέρον.

Σε επίπεδο τάσης, η αγορά αξιοποίησε το βελτιωμένο κλίμα διεθνώς, καταγράφοντας υπεραπόδοση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινήθηκαν με μικρότερη ένταση. Παρά την ανοδική κίνηση, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς ο χαμηλότερος τζίρος και οι διεθνείς αβεβαιότητες δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για τη συνέχεια.