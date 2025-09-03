Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με στήριξη από τον τραπεζικό κλάδο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,51% και διαμορφώθηκε στις 2.032,17 μονάδες, κοντά στα υψηλά ημέρας.
Στήριγμα στην αγορά παρείχε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη του να ενισχύεται κατά 2,36% και να οδηγεί την κίνηση ανοδικά. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 1,59% στις 5.113,67 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε ηπιότερα, στο +0,42% και τις 2.913,04 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 169,06 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, με τον όγκο να διαμορφώνεται σε 30,84 εκατ. τεμάχια. Στο ταμπλό, η εικόνα ήταν ευρύτερα θετική, με 91 μετοχές να κινούνται ανοδικά και 40 πτωτικά. Το γεγονός αυτό ανέτρεψε τη χθεσινή εικόνα, όταν οι πτωτικοί τίτλοι ήταν σχεδόν τριπλάσιοι από τους ανοδικούς.
Η άνοδος δεν περιορίστηκε μόνο στον τραπεζικό κλάδο. Μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης εκτός του χρηματοπιστωτικού χώρου ενισχύθηκαν, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε κλάδους όπως η ενέργεια, η βιομηχανία και οι υποδομές. Ο τζίρος συγκεντρώθηκε κυρίως σε τραπεζικές μετοχές, αλλά υπήρξαν εισροές και σε άλλους τίτλους με αυξημένο ενδιαφέρον.
Σε επίπεδο τάσης, η αγορά αξιοποίησε το βελτιωμένο κλίμα διεθνώς, καταγράφοντας υπεραπόδοση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινήθηκαν με μικρότερη ένταση. Παρά την ανοδική κίνηση, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς ο χαμηλότερος τζίρος και οι διεθνείς αβεβαιότητες δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για τη συνέχεια.