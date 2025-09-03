Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με στήριξη από τον τραπεζικό κλάδο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με στήριξη από τον τραπεζικό κλάδο Φωτογραφία: Menelaos Myrillas / SOOC/ΑΡΧΕΙΟ
Η αξία των συναλλαγών στη συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε στα 169,06 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, με τον όγκο να διαμορφώνεται σε 30,84 εκατ. τεμάχια.

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,51% και διαμορφώθηκε στις 2.032,17 μονάδες, κοντά στα υψηλά ημέρας.

Στήριγμα στην αγορά παρείχε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη του να ενισχύεται κατά 2,36% και να οδηγεί την κίνηση ανοδικά. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 1,59% στις 5.113,67 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε ηπιότερα, στο +0,42% και τις 2.913,04 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 169,06 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, με τον όγκο να διαμορφώνεται σε 30,84 εκατ. τεμάχια. Στο ταμπλό, η εικόνα ήταν ευρύτερα θετική, με 91 μετοχές να κινούνται ανοδικά και 40 πτωτικά. Το γεγονός αυτό ανέτρεψε τη χθεσινή εικόνα, όταν οι πτωτικοί τίτλοι ήταν σχεδόν τριπλάσιοι από τους ανοδικούς.

Η άνοδος δεν περιορίστηκε μόνο στον τραπεζικό κλάδο. Μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης εκτός του χρηματοπιστωτικού χώρου ενισχύθηκαν, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε κλάδους όπως η ενέργεια, η βιομηχανία και οι υποδομές. Ο τζίρος συγκεντρώθηκε κυρίως σε τραπεζικές μετοχές, αλλά υπήρξαν εισροές και σε άλλους τίτλους με αυξημένο ενδιαφέρον.

Σε επίπεδο τάσης, η αγορά αξιοποίησε το βελτιωμένο κλίμα διεθνώς, καταγράφοντας υπεραπόδοση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινήθηκαν με μικρότερη ένταση. Παρά την ανοδική κίνηση, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς ο χαμηλότερος τζίρος και οι διεθνείς αβεβαιότητες δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για τη συνέχεια.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Ποιες «τρύπες» στις τραπεζικές εξυγιάνσεις θα καλύπτει το ΤΕΚΕ, η επένδυση των Qualco και Motor Oil στην INDICE, οι οικονομικές καταστάσεις της H&amp;M και η «γνώμη με επιφύλαξη» του ορκωτού

Ποιες «τρύπες» στις τραπεζικές εξυγιάνσεις θα καλύπτει το ΤΕΚΕ, η επένδυση των Qualco και Motor Oil στην INDICE, οι οικονομικές καταστάσεις της H&M και η «γνώμη με επιφύλαξη» του ορκωτού

Market Maven
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε στις 2.031,32 μονάδες με άνοδο 0,48%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε στις 2.031,32 μονάδες με άνοδο 0,48%

Οικονομία
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη έκλεισε ο Αύγουστος - Δέκατος ανοδικός μήνας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη έκλεισε ο Αύγουστος - Δέκατος ανοδικός μήνας

Οικονομία
Metlen: Την 1η Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών σε Αθήνα και Λονδίνο

Metlen: Την 1η Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών σε Αθήνα και Λονδίνο

Επιχειρήσεις

NETWORK

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

healthstat.gr
Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

healthstat.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

healthstat.gr