Σε λειτουργία το my1521: Νέα εποχή στην εξυπηρέτηση φορολογουμένων από την ΑΑΔΕ

Το my1521 έρχεται να ενώσει το τηλεφωνικό κέντρο 1521 με την ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης.

Μια νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των πολιτών εγκαινιάστηκε σήμερα με την έναρξη λειτουργίας του my1521, του νέου Ολοκληρωμένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ. Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Το my1521 έρχεται να ενώσει το τηλεφωνικό κέντρο 1521 με την ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης, δημιουργώντας ένα πανκαναλικό σύστημα επικοινωνίας με τους φορολογούμενους. Στόχος του είναι η μείωση του χρόνου αναμονής, η άμεση και τεκμηριωμένη παροχή απαντήσεων και η εξοικονόμηση χρόνου για πολίτες και επιχειρήσεις, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Η διαχείριση των αιτημάτων γίνεται πλέον μέσω ενός έξυπνου ψηφιακού συστήματος ticketing, που εξασφαλίζει ότι κάθε ερώτημα θα παρακολουθείται μέχρι να λάβει ολοκληρωμένη απάντηση ￼.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της εμπειρίας με τον ενιαίο αριθμό 1555, που βελτίωσε σημαντικά την καθημερινότητα εργαζομένων και συνταξιούχων. Όπως ανέφερε, «η ΑΑΔΕ έχει κάνει μεγάλα βήματα ψηφιοποίησης και τώρα με το 1521 αναβαθμίζεται η επαφή με τους φορολογούμενους, πιο άμεση και πιο σύγχρονη». Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε πως το έργο εντάσσεται στη στρατηγική μεταρρυθμίσεων που έχουν ως στόχο τη ριζική αλλαγή στον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών από το Δημόσιο. Υπογράμμισε δε ότι η πολυκαναλική εξυπηρέτηση αποτελεί πλέον κεντρική επιλογή, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με αξιοπιστία και συνέπεια.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε ότι «το my1521 αποτελεί πρωτοποριακό έργο που αξιοποιεί καλύτερα τους ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους της Αρχής, διασφαλίζοντας ποιότητα, ασφάλεια και διαφάνεια στην εξυπηρέτηση». Πρόσθεσε ότι το νέο σύστημα σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια γενιά υπηρεσιών με αυξημένη φιλικότητα προς τον πολίτη, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους φορολογούμενους.

Η λειτουργία του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων βασίζεται σε τρία επίπεδα υποστήριξης: το πρώτο επίπεδο, με εξειδικευμένους εκπροσώπους που απαντούν σε απλά ερωτήματα, το δεύτερο, όπου στελέχη με ειδικές γνώσεις χειρίζονται πιο σύνθετα ζητήματα, και το τρίτο, όπου εμπλέκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τις πιο περίπλοκες περιπτώσεις. Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί έως τις 12 Σεπτεμβρίου από 7:30 έως 17:00, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά, το ωράριο θα επεκταθεί από τις 7:00 έως τις 20:00. Παράλληλα, η ψηφιακή πλατφόρμα webchannel.1521.aade.gr θα είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.