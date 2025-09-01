Games
Μείωση στην κυριαρχία του Bitcoin στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Μείωση στην κυριαρχία του Bitcoin στην αγορά κρυπτονομισμάτων Φωτογραφία: Gerd Altmann from Pixabay
Το μερίδιο του Bitcoin στην αγορά κρυπτονομισμάτων μειώθηκε περισσότερο από 5% τον τελευταίο μήνα.

Το Bitcoin κατέγραψε αθροιστικά πτώση 7% τον Αύγουστο, ενώ το Ethereum σημείωσε άνοδο 17%. Σε διάστημα δύο μηνών, το Bitcoin παρουσίασε οριακή άνοδο 1%, σε αντίθεση με το 74% του Ethereum. Σύμφωνα με στοιχεία της TradingView, το μερίδιο του Bitcoin στην αγορά κρυπτονομισμάτων μειώθηκε περισσότερο από 5% τον τελευταίο μήνα.

Η πορεία του Σεπτεμβρίου παραμένει αβέβαιη. Ιστορικά, ο μήνας έχει αποδειχθεί αρνητικός για το Bitcoin, με μέση πτώση 3,7% και διάμεση 4,3% από το 2013. Αντίθετα, τα δεδομένα για τον Οκτώβριο καταγράφουν θετικές επιδόσεις, με μέσες και διάμεσες αποδόσεις περίπου 21%.

Ο δείκτης ETH-BTC, που αποτυπώνει τη σχετική απόδοση του Ethereum έναντι του Bitcoin, βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοράς. Η διακύμανσή του εκτιμάται ότι θα καθορίσει τη βραχυπρόθεσμη δυναμική των δύο κρυπτονομισμάτων.

Η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στις 16-17 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Ενδεχόμενη αλλαγή στη νομισματική πολιτική θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Στις 13 Αυγούστου το Bitcoin κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό σχεδόν 125.000 δολαρίων, ενώ σήμερα είναι στην περιοχή των 110.000 δολαρίων.

