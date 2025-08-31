Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Βραχυχρόνια μίσθωση: 5% αυξήθηκε η προσφορά καταλυμάτων στην Ελλάδα - «Δίνουν βίλες και πολυτελείς κατοικίες»

Βραχυχρόνια μίσθωση: 5% αυξήθηκε η προσφορά καταλυμάτων στην Ελλάδα - «Δίνουν βίλες και πολυτελείς κατοικίες» Φωτογραφία: Unsplash
Σημάδια «κόπωσης» στις αγορές της Νότιας Ευρώπης. Τα πολυτελή ακίνητα και οι προοπτικές.

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη τον περασμένο μήνα, με τις διαθέσιμες καταχωρίσεις να φθάνουν τα 4,15 εκατομμύρια (+2,8% σε ετήσια βάση).

Mάλιστα, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 7,7%, αγγίζοντας τα 61,3 εκατ. διανυκτερεύσεις, ενώ η πληρότητα ενισχύθηκε κατά 3%.

Η θέση της Ελλάδας

Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή καταγραφή της AirDNA η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεχώρισε, αφού η προσφορά καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, η ζήτηση διαμορφώθηκε ακόμη υψηλότερα με άνοδο 7,5%, ενώ η πληρότητα ενισχύθηκε κατά 2%.

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, χώρες όπως η Ιταλία (-1,5%), η Ισπανία (-1,2%) και η Γαλλία (-1,1%) κατέγραψαν πτώση προσφοράς, με εξαίρεση επιμέρους περιοχές που εμφάνισαν μικρές αυξήσεις.

Τα πολυτελή ακίνητα

Η AirDNA καταγράφει ενίσχυση της ζήτησης κυρίως στην κατηγορία των luxury (+14%) και upscale (+9%) καταλυμάτων, με την Ευρώπη να αναδεικνύει νέες αγορές όπως η Νορβηγία και η Ελβετία.

«Η Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία σε βίλες και πολυτελείς κατοικίες, επωφελείται από αυτήν τη διεθνή τάση, καθώς προσελκύει ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος που αναζητούν αναβαθμισμένες εμπειρίες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι προοπτικές

Οι προκρατήσεις στην Ευρώπη δείχνουν ισχυρή δυναμική και για τους επόμενους μήνες. Συγκεκριμένα, για τον Σεπτέμβριο οι κρατήσεις είναι αυξημένες κατά 10%, ενώ για τον Οκτώβριο κατά 13%. Αντιθέτως, ο Νοέμβριος δείχνει επιβράδυνση με μόλις +2%, γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει συγκράτηση της ζήτησης ενόψει χειμώνα.

Νέοι «προορισμοί»

Σύμφωνα με όσα έχει καταδείξει έτερη έρευνα της ΑirDNA οι λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί της Ανατολικής και Βόρειας Ευρώπης καταγράφουν ραγδαία άνοδο, υποδηλώνοντας στροφή των ταξιδιωτών προς εναλλακτικές, λιγότερο κορεσμένες και πιο οικονομικές περιοχές.

Χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία και η Κροατία παρουσίασαν σημαντική αύξηση στη ζήτηση. Ειδικά στην Κροατία, η προσφορά μειώθηκε κατά 0,8%, αλλά η ζήτηση αυξήθηκε κατά 11,7%, οδηγώντας σε αύξηση της πληρότητας κατά 10,6%. Αντίστοιχα, η Πολωνία και η Τσεχία είδαν τη ζήτηση να εκτοξεύεται άνω του 15%.

Αξιοσημείωτη είναι και η περίπτωση της Νορβηγίας, η οποία κατέγραψε αύξηση 27% στη ζήτηση, της Λιθουανίας και της Εσθονίας με αυξήσεις μεταξύ 20-30% για κρατήσεις του Αυγούστου.

Πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς

Όπως αναφέρεται η εντυπωσιακή ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε όλη την Ευρώπη -και ειδικά στην Ελλάδα- έχει αναπόφευκτα ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις ρυθμίσεις και το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.

Σε πολλές χώρες, οι τοπικές αρχές έχουν εισαγάγει κανόνες που αφορούν τη διάρκεια των μισθώσεων, τη φορολόγηση ή την καταγραφή των ακινήτων, επιχειρώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ανάγκες των κατοίκων, των ξενοδόχων και των ιδιοκτητών.

Στην Ελλάδα, η συζήτηση είναι έντονη, καθώς η βραχυχρόνια μίσθωση έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος, δημιουργώντας όμως και προβληματισμούς γύρω από θέματα όπως η στεγαστική πίεση στα μεγάλα αστικά κέντρα ή οι ίσοι όροι ανταγωνισμού με τα ξενοδοχεία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Κύπρος – Ελλάδα 69-96: Άνετη νίκη για την Εθνική στο Eurobasket

Κύπρος – Ελλάδα 69-96: Άνετη νίκη για την Εθνική στο Eurobasket

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Ελλάδα κόντρα στην Κύπρο, σε ποιο κανάλι

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Ελλάδα κόντρα στην Κύπρο, σε ποιο κανάλι

Αθλητισμός
Ουκρανία: Ποιοι ελληνικοί μονοπωλιακοί όμιλοι διεκδικούν μερίδιο από την «πίτα» της ανοικοδόμησης

Ουκρανία: Ποιοι ελληνικοί μονοπωλιακοί όμιλοι διεκδικούν μερίδιο από την «πίτα» της ανοικοδόμησης

Παιχνίδια Εξουσίας
Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι»

Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι»

Οικονομία

NETWORK

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

healthstat.gr
Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

healthstat.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr